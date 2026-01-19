綠色菜瓜布其實不適合洗碗盤！官方曝各顏色用途，一堆人都搞錯

日常生活中，多數家庭習慣購買常見的綠皮黃底菜瓜布來清洗所有餐具，認為一塊搞定最方便。然而，最近有網友在社群平台分享菜瓜布的冷知識，指出不同顏色的菜瓜布各有專門用途，要是長期用錯方式，可能在不知不覺中損害餐具表面，像是綠色刷面就含有金鋼砂成分，長期刷洗陶瓷碗盤會造成刮痕，讓碗盤變得霧濛濛的。

綠色菜瓜布使用迷思

一名網友在Threads平台發文表示，他觀察到許多家庭都習慣購買綠皮黃底的菜瓜布，並且一塊刷洗所有餐具。然而，他提醒大家注意，綠色刷面由於含有金鋼砂材質，具備較強的研磨特性，若長期用來清洗陶瓷或玻璃材質的餐具，很可能會在表面留下細微的刮痕。他特別提到，如果家中的碗盤使用一段時間後感覺表面霧霧的，問題很可能就出在菜瓜布的選擇上。這位網友也坦承，自己原本也是習慣使用黃色菜瓜布，直到灰色款式推出後才改變使用習慣。

選對菜瓜布避免刮傷碗盤

原PO接著說明，知名品牌的菜瓜布其實以顏色來區分不同功用：「桃紅是不織布→極度細緻→適合拯救玻璃杯、塑膠」「黃、藍、灰是尼龍→清除力稍好但也夠細緻→陶瓷碗碟好朋友」。透過正確的顏色選擇，不僅能達到更好的清潔效果，同時也能避免對餐具造成不必要的損傷。

網友分享使用心得

這則貼文引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」「買了桃紅色，怎麼會那麼硬，平常用黃色習慣了實在是很難接受桃紅的觸感」「原來菜瓜布也能研究到這麼專業？Respect」「推推灰色，覺得有比較好刷除焦垢，婆婆也說好用」「過年大掃除可以用了」。

不同顏色菜瓜布功能

根據3M官網的產品資訊顯示，綠色菜瓜布含特殊金鋼砂，可以有效清潔焦黑難洗的污垢，因此主要是用來清洗鐵鍋、不鏽鋼鍋具與爐具。紫色菜瓜布具有更強的研磨力，專門用來對付頑固汙垢。黃色菜瓜布則是適合日常清洗碗盤的產品，其質地較為柔軟、起泡力佳。至於粉色菜瓜布，則特別適用於琺瑯鍋、鑄鐵鍋等較為高級的鍋具清潔。

▲菜瓜布黃色部分適合用來清潔碗盤。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

