綠色運具遊花東 安通鐵馬驛站、羅山遊客中心充電樁開放

隨著推動「二○五○淨零排放」政策及電動車的普及，花東縱谷國家風景區管理處針對觀光遊憩據點的交通運輸節點，建立具示範效果之公共收費充電樁，藉由公共停車場所建置之充電樁，解決景區周邊充電樁不足之問題（見圖）。

花蓮縣南區的玉里鎮與富里鄉一帶，缺乏高效能的電動車充電站，導致電動車遊客在規劃長途縱谷行程時，往往面臨路徑選擇的限制，因此縱管處選定具備歷史文化意義的「安通鐵馬驛站」以及具備農遊樞紐地位的「羅山遊客中心」，建置高規格的二四0kW快充電動汽車充電樁（CCS1、CCS2），並於一一五年一月七日起以全時段九元／度的收費標準，正式對外開放使用，對於行駛於台九線的遊客而言，能夠在十五至二十分鐘內補充二00公里續航力，將大幅地提升了遊客的旅遊規劃彈性，掃除里程焦慮，暢遊花東縱谷。

縱管處許宗民處長表示，電動車駕駛往往需要在花蓮或台東市區充飽電才敢上路，且在路途中不敢隨意偏離主幹道探索支線景點，安通與羅山站點的啟用，正是打通了縱谷綠色旅遊的任督二脈，讓遊客能進行深度旅遊，而安通與羅山僅是起點，預計於一一五年第二季，接續開放「鯉魚潭潭南」及「鳳林遊憩區」等二場域的電動車充電站，打造新的綠色旅遊模式。