綠色運具遊花東 安通驛站、羅山設電動車充電樁

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）隨著推動淨零排放及電動車普及，縱管處針對觀光遊憩據點交通運輸節點，建立示範性的公共收費充電樁，先選定安通鐵馬驛站、羅山遊客中心，解決景區周邊充電樁不足的問題。

花蓮縣幅員遼闊，南區玉里鎮、富里鄉缺乏高效能的電動車充電站，導致遊客若駕駛電動車規劃長途縱谷行程時，往往面臨路徑選擇的限制。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處發布新聞稿表示，選定具備歷史文化意義的「安通鐵馬驛站」以及農遊樞紐的「羅山遊客中心」，建置高規格的240kW快充電動汽車充電樁（CCS1、CCS2），已於7日起以全時段9元/度的收費標準，正式對外開放使用。

縱管處表示，希望充電樁設置開放後，能對行駛於台9線的遊客及時在15至20分鐘內補充200公里續航力，將可大幅提升旅遊規劃彈性，掃除里程焦慮，安心暢遊花東縱谷。

縱管處長許宗民說，電動車駕駛遊花東，往往需要在花蓮或台東市區充飽電才敢上路，且在路途中不敢隨意偏離主幹道探索支線景點，安通與羅山站點的啟用，正是打通縱谷綠色旅遊的任督二脈，讓遊客能進行深度旅遊。

許宗民指出，安通與羅山站點啟用僅是起點，預計今年第2季，接續開放「鯉魚潭潭南」及「鳳林遊憩區」等2場域的電動車充電站，打造縱谷新的綠色旅遊模式。（編輯：管中維）1150121