綠色餐飲最佳城市 南投全國唯一獲獎縣市

南投縣榮獲「最佳永續飲食城市獎」，由縣政府農業處長蘇瑞祥（右）代表受獎。（圖南投縣政府提供）

記者劉晴文∕南投報導

今年首度舉行的Food Made Good（ＦＭＧ）星級認證，南投縣以「在地農村Ｘ綠色餐飲」模式獲「二０二五綠色餐飲最佳城市獎」，為全國唯一獲獎縣市，由農業處長蘇瑞祥代表受獎。另有十一家綠色餐廳，在縣府輔導下獲得星級評鑒肯定，其中有七家摘下最高三星。

縣府近年推動農村產業升級，透過社區農業經理人機制，協助社區鏈結品牌、加工、產銷與永續教育，將在地農產導入城市綠色餐廳，形成環境、產業、食育兼具的永續合作鏈，獲評審高度肯定。

此次獲獎由農村社區與綠色餐廳共同達成，透過友善耕作、永續採購及低碳飲食，實現「從產地到餐桌」完整鏈結，展現南投在綠色飲食的城市示範性。

目前南投計有十一家綠色餐廳獲星級評鑑，包括SMOK製甜所、小川埔里景保齡素園區、山慕民宿、仕合廖家、哈奇企業、雲品溫泉酒店雲月舫餐廳、慢午野食等七家獲得三星肯定；二星店家有小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶、虎嘯山嵐。