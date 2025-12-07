綠色餐飲營運新趨勢 全台11家餐廳榮獲全球永續評鑑Food Made Good 3星

【陳揚盛／綜合報導】全台最具指標性的綠色餐廳評鑑「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」，由社團法人台北市文化探索協會與綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）共同主辦，台灣並首度「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式，台灣首屆參與即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。透過源自英國、風靡全球的永續評鑑，更能看出台灣正式跨入與國際接軌的「永續餐飲星級時代」，綠色餐飲已成為當代餐飲經營的新哲學。

廣告 廣告

這場盛會宣告了隨著全球趨勢轉變，當代「好餐廳」的定義不再僅止於盤中的珍饈美饌；台灣的綠色餐廳們透過行動證明，友善環境不只是口號，而是當代餐飲經營必須具備的核心競爭力。

眾所矚目、象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下，這份肯定也是對其多年堅持的致敬。重量級「年度新經濟營運獎」由以智慧料理取代主廚又用心經營社區的「心雕居」榮獲；具指標性意義的「年度最佳主廚」則是由以「全台有機友善食材」為媒介創作且不忘提攜後進、協助餐飲同業的拾穗女主廚呂甯期拿下。至於最多餐廳報名競爭激烈的北中南東四區「在地當季食材運用獎」得主，分別由北區「小川鍋物」、中區「一碗食舖」、南區「春日廚房」、東區「糧心聚落宜蘭店」與離島「米蘭水烘焙坊」獲得。

2025年全台綠色餐廳數量已達540家，兩年間快速增長140家。業者提供

源自英國的永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA），以加速全球餐飲業轉行為使命，其所制定的「Food Made Good（FMG）星級認證」是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，也是唯一專為餐飲服務業設計的綜合性評估標準，SRA夥伴已遍佈全球70個國家、六大洲，從獨立餐廳、星級美食到大型飯店集團、連鎖餐廳、學校等都包含其中。

GDG年度大獎由蕃薯藤TINA有機家族榮獲。業者提供

英國永續餐飲協會亞洲發展總監Karen Finnerty特別分享，她對於台灣首度FMG星級認證就有多達11家餐廳獲得3星感到非常不可思議，因為3星標準在食材採購上是非常講究，需要提出極詳盡的採購資料，因而當她看到台灣可以有如此多餐廳首次參與認證就獲得3星，顯見台灣多年來在推動綠色餐飲上已經相當成功。

綠餐年會是全台綠色永續餐飲的最高指標。業者提供

特別的是，首屆Food Made Good永續星級授證名單中，有多達11家位於南投縣！引進「Food Made Good（FMG）星級認證」的GDG共同創辦人何佳穎特別指出，南投縣近年致力於推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，在這次「Food Made Good（FMG）星級認證」申請認證過程中，南投縣政府團隊也傾力協助，成功輔導11家餐廳通過國際認證，其中更有7家拿到最高3星認證，其成果展現了南投縣政府對於綠食政策的決心，足以成為引領全台城市綠色餐飲轉型的典範。

從2023計有400家綠色餐廳，如今2025年全台綠色餐廳數量已達540家，兩年間快速增長140家的趨勢，即可看出全台對於綠色餐飲的認同與需求正與日俱增。因此，今年度綠色餐飲評選機制也因應餐廳數量增加以及企業、廠商的加入而做了更新。除維持原本餐廳自行報名參加的10個獎項、4項大獎由評審團提名外，2025年更擴大綠餐年會評審團，包含餐飲主廚、食材與農業專家、永續與ESG顧問、教育與文化研究者、媒體與評論者多達27位長年關注綠色餐飲的評審委員，透過評審委員們的專業，不僅讓綠餐評審架構更為完善，也促進永續評選從廚房管理延伸至文化、土地、社會參與等面向，更周延的永續指標，正是促使台灣逐步與國際評鑑制度接軌不可或缺的關鍵。

今年除綠餐數量增長外，更有多達70家食材廠商加入，這意味著，綠色餐飲已經從早期餐廳為主的單點，經由食材採購多元需求逐步影響到食材廠商，進而串連出「綠色採購鏈」；由點而線、由線而面，更是由「倡議」走向「制度化與規模化」！可預期的將來，台灣永續餐飲將有噴發式成長。今年特別頒發「飯店綠食先行獎」給多年來長期展現綠色精神的老爺酒店集團、洲際酒店集團、雲朗觀光集團、豐隆集團（依照筆劃多寡排序），現場四大飯店集團也簽下「綠食宣言」，承諾持續推動餐旅業的綠色行動。期許透過這些飯店集團的先行示範，引領更多飯店集團加入永續的行列。

本屆「最佳主廚」得主呂甯期（莎莎），就是其中如精神堡壘般存在的領袖！透過她精湛的廚藝、對產地故事與環境議題的細膩傳達，以及不吝對餐飲同業協助，堅定的力量，讓莎莎成為綠餐中最鼓舞人心的女主廚。至於最能代表綠色餐飲精神的「GDG年度大使」由張文騰與李易晏獲此殊榮。投身餐飲業20年的張文騰堅定實踐「從產地到餐桌」的理念，深入產地積極串連在地有機友善農民，此外他也投入食農教育多年，透過參與「生態廚師」計畫，深入部落小學教導學生、投入輔導餐飲同業以克服採購挑戰，他是生產者與餐廳主廚間最重要的橋樑。

多年來長期展現綠色精神的老爺酒店集團、洲際酒店集團、雲朗觀光集團、豐隆集團獲頒「飯店綠食先行獎」。業者提供

而好嶼主廚李易晏以「土地轉譯者」為使命，透過Fine Dining語言將綠色餐飲昇華為生態修復行動。他將「移除外來種」與「復耕瀕危作物」入菜，實踐「吃」即是對環境的具體關懷。不僅堅持廚房內的低碳永續，更積極投入食農教育與產業倡議，連結產地與餐桌。李易晏以具感染力的料理敘事，成功證明環保無需犧牲美味，引領大眾重思人與自然的關係，是台灣永續飲食美學的關鍵領航者。GDG創辦人黃俊誠表示，「人是最重要的關鍵，綠餐主廚不僅要專業，更要對綠色餐飲的推廣抱有極高的熱忱，才能讓綠食宣言落地，成為真正永續的飲食文化。」

拾穗女主廚呂甯期拿下最佳主廚大獎。業者提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

獨家投訴｜這間保全公司勞資爭議頻傳！「基本薪資」都領不到 基隆市府出手了

