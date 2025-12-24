綠色餐飲首次FMG星級認證 台灣11家餐廳獲三星

社團法人台北市文化探索協會與綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）共同主辦的「2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮」本（12）月3日於台北舉行。象徵最高榮譽的「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由推動「從產地到餐桌」概念30年的「蕃薯藤TINA有機家族」奪下。

這次典禮也是國內首度舉行「Food Made Good」（FMG）星級認證餐廳授證儀式，台灣首屆參與即有20家餐廳獲得授證，其中11家獲得最高三星，透過源自英國的國際永續評鑑，讓台灣正式跨入與國際接軌的永續餐飲星級時代。

GDG年度大獎由蕃薯藤TINA有機家族榮獲。圖片來源：綠色餐飲指南提供。攝影：羅沛德

多年致力於從產地到餐桌 GDG年度大獎得主：永續不是口號

「永續」這個議題近幾年搖身成為一個重要議題，但對蕃薯藤而言，這條路已經走了30年。不斷地擴展永續生態系，從產地到餐桌、生產到消費、消費到回收、餐飲業到溫泉旅館業、甚至綠建築，透過旗下自家有機農場、13家分店、有機加工品、廚餘處理乃至溫泉會館，蕃薯藤示範如何穩定經營一個龐大且完整的綠色產業鏈。

蕃薯藤更以分潤機制照顧員工，並主動與庇護工廠合作，實踐社會共融。蕃薯藤全面且影響力深遠的「複合式永續生態系」正是綠色餐飲的最高典範，因而榮獲GDG年度大獎的榮耀。

蕃薯藤黃顯妘會後受訪表示：「蕃薯藤想證明永續不是口號，它是一套能被營運、能被落實的商業模式，也是一種和土地、消費者、夥伴共同前行、彼此成就的生活日常。」她也向記者表示，感謝父母多年來踏實而堅地實徹理念，也感謝一路見證蕃薯藤成長的全體夥伴，因為他們才是真正的實踐者。

台灣首度Food Made Good（FMG）星級認證即有20家餐廳獲得授證，其中11家獲得最高永續標準3星榮譽。圖片來源：綠色餐飲指南提供。攝影：羅沛德

縣府傾力協助 南投11家餐廳獲Food Made Good星級認證

源自英國的永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA），以加速全球餐飲業轉型為目標，制定了Food Made Good（FMG）星級認證，是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，也是唯一專為餐飲服務業設計的綜合性評估標準。SRA的夥伴遍佈全球70個國家、六大洲，從獨立餐廳、星級美食到大型飯店集團、連鎖餐廳、學校等都包含其中。

SRA亞洲發展總監芬納緹（Karen Finnerty）特別分享，他對於台灣首度FMG星級認證就有多達11家餐廳獲得3星感到非常不可思議，3星標準在食材採購上相當講究，需要提出極詳盡的採購資料，因此，當她認為台灣可以有如此多餐廳首次參與認證就獲3星，足見台灣在推動綠色餐飲上的成功。

首屆FMG永續星級授證名單中，有多達11家位於南投縣。引進FMG星級認證的GDG共同創辦人何佳穎指出，南投縣近年致力於推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，在這次FMG申請認證過程中，南投縣政府團隊也傾力協助，成功輔導11家餐廳通過國際認證，其中更有7家拿到最高3星認證。

2025年全台綠色餐廳數量已達540家，兩年間快速增長140家。圖片來源：綠色餐飲指南提供。攝影：羅沛德

綠色餐廳數量快速增加 未來可借助AI優秀分析能力

2023年全台共有400家綠色餐廳，到2025年數量已成長到540家，可看出台灣對綠色餐飲的認同與需求正與日俱增。今年除綠餐數量增長外，更有多達70家食材廠商加入，也代表綠色餐飲從早期以餐廳為主的「點」，經由食材採購多元需求連結到上游，進而串連出「綠色採購鏈」，由點到線、線到面，更意味著從倡議走向制度化與規模化。

再回頭檢視2025年綠色餐飲獎的報名餐廳，已從單純的食材採購提升到全方位整合的永續營運模式。綠色餐廳們就像美食界的生態系統工程師，不只專注於烹飪美味菜餚，更致力於重建、修復及優化整個食物鏈。

而綠色餐廳之所以能快速增長，仰賴的絕對是充滿熱忱而專業的餐飲人才。GDG創辦人黃俊誠也表示人是最重要的關鍵，「綠餐主廚不僅要專業，更要對綠色餐飲的推廣抱有極高的熱忱，才能讓綠食宣言落地，成為真正永續的飲食文化。」

而SRA行銷與公關經理梅西（Hannah Macey）也分享2026全球永續餐飲趨勢，其中特別值得關注「AI」在永續餐飲上的重要性，透過AI的優秀分析能力，餐廳可以更精準分析菜色、了解消費者喜好，進而有效地避免食物浪費。同時，全球資訊的快速串連共享也有助於餐廳的成長。「現在國際餐廳對於永續的作法已經有許多先例，透過共享交流，就可將這些經驗轉化成適合自己的方式。」梅西說。