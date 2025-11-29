綠花椰菜不再變黃 達人「加冰塊密封」放10天像剛買一樣

綠花椰菜營養豐富，具有抗癌效果，是家中餐桌常見的蔬菜，不過買回家若沒有馬上料理，放幾天就會開始變黃；對此，料理達人、部落客蜜雪兒分享保存祕訣，只要將綠花椰菜放進塑膠袋裡，加入一些冰塊，再把塑膠袋綁緊放到冰箱，冷藏7至10天依然新鮮翠綠，就像剛買回家的一樣。

蜜雪兒日前在臉書粉專「蜜雪兒減醣實驗室」發文分享綠花椰菜的保存技巧，她親自上菜市場買了3顆回家做實驗，只要把綠花椰菜裝進塑膠袋，接著加一些冰塊或一點點水，再把塑膠袋綁緊，放進冰箱即可，她說「做法非常簡單，但是超有效。」

蜜雪兒說明，冰塊在冰箱內會慢慢融化，維持剛剛好的濕度，花椰菜放在冰箱7至10天還是翠綠，不會泡水、變黃或爛掉，看起來就像剛買回家的一樣；如果家裡沒有冰塊，可以加一點水代替，因為冰塊最後也會融化。

這篇實用貼文引發廣大迴響，許多婆媽實測過後都狂讚，「試了這個方法，真的很有效」、「謝謝分享，真的能保持翠綠」、「終於不用擔心買回家要趕快煮了」。

也有不少網友分享其他保存妙招，「我是把廚房紙巾沾濕，包住菜梗，也可以放好幾天不會變黃」、「我都拿一張濕的廚房紙巾蓋在菜葉上，裝進塑膠袋綁緊，放冰箱大約7、8天都沒問題，拿出來還是綠油油的。」

