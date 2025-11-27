綠茵生技推專利定序19肽 劍指保健食品千億商機

生活中心／綜合報導

國際生技大廠"綠茵生技公司"，研發多年，從苦瓜萃取出，專利"定序19肽成分"，獲得國內外科學研究認證，可作為營養輔助品建議，還獲得輔助醫學醫學會認證，業者現在也加速插旗台灣與亞太市場版圖，搶攻保健食品千億商機。

綠茵生技總經理暨博士徐榜奎說：「台灣很多廠商，也開始在打苦瓜的成分。」

手舉牌子，一字排開合照，國際生技保健食品原料研發大廠，綠茵生技公司，耗時超過12年，與台灣醫學研發博士等團隊，合作開發出，定序19肽苦瓜胜肽專利技術。

綠茵生技總經理暨博士徐榜奎說：「苦瓜萃取裡面的，一個專利定序19肽的成分，經過臨床實證，它可以在12週的期間，快速地去降低，患者的糖化血色素，針對亞健康過胖的族群，它可以達成維持血糖恆定，甚至協助增肌減脂的功能。」

根據國內臨床研究指出，由苦瓜萃取出的專利定序19肽，連續服用12週後，與對照組相比，可以有效降低患者空腹血糖值、三酸甘油脂與糖化血色素，也獲得台灣輔助醫學醫學會認證。

專利定序19肽的苦瓜胜肽，獲得臨床研究認證。（圖／民視新聞）

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名說：「既然產品有這麼好，那需要通過客觀的機關，來做認證，那我們台灣輔助醫學醫學會呢，我們就有優良產品的認證，那通過這個認證，我們也是按照科學的角度來評估。」

專利定序19肽，同時取得醫學會認證、美國食品藥物管理局新膳食補充成分許可、臺灣SNQ國家品質標章的苦瓜胜肽，綠茵生技公司更布局全球市場，已插旗泰國、越南、日本、韓國等國家。

綠茵生技自研Insumate專利定序19肽苦瓜胜肽榮獲「臺灣輔助醫學醫學會優良產品品質評鑑」標章認證。（圖／民視新聞）綠茵生技總經理暨博士徐榜奎說：「目前綠茵生技，以台灣自主研發的原料為主，去佈局國際的保健市場，那目前綠茵生技，已經研發了，超過10項的自研原料，主要目前在，例如說苦瓜專利，定序19肽的部分，已經佈局到包含東南亞，美國等等14個國家。」

綠茵生技公司，前三季營收6.47億元，年增3.18%，期望帶領台灣生技產業，邁向國際舞臺，搶攻千億的保健商機。

