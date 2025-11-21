綠茵生技榮獲亞洲ASPA年度Grand Prize首獎 獲中部科學園區推薦參與跨國決選獲國際肯定

綠茵生技（6846）專注於保健原料研發與CDMO製造，於近日在泰國曼谷舉行的「亞洲科學園區協會（Asian Science Park Association, ASPA）」第28屆年度競賽中，從多國科技園區推薦企業中脫穎而出，獲頒本屆Grand Prize首獎。該獎項採會員科技園區提名制度，每園區僅能推薦一家公司參賽，名額稀有，象徵跨國審查對綠茵生技研發創新、技術成熟度、產業化能力的高度肯定。

綠茵生技公司榮獲第28 屆亞洲科學園區年會企業獎首獎。

跨國審查肯定綠茵生技研發創新與價值鏈整合能力

本屆決選由ASPA協會代表組成，評審成員涵蓋台灣、日本、韓國、泰國等科技園區體系，具跨國視角及科技評鑑背景。綠茵生技獲中部科學園區推薦並參與決選，展現綠茵生技在產業化、國際法規布局與供應鏈整合上的成熟度，獲跨國評審肯定，同時也反映園區在扶植研發型企業上的長期投入。綠茵生技在申請資料中展示平台式研發流程與循序驗證架構，並建置從研發到應用的完整鏈結，形成差異化與知識產權壁壘。

法規成熟、永續實踐與科研佐證形塑綠茵生技競爭優勢

多項由綠茵生技開發的核心技術原料已通過美國新膳食原料（NDI）審查，並取得韓國、泰國等地法規認可，展現綠茵在品質管理、合規策略與市場准入上的成熟度，有助後續跨國市場擴展。於永續面向，綠茵生技採用免伐木固態培養、循環超臨界CO₂萃取、農產再利用等措施，以兼顧供應穩定與環境友善，提升價值鏈韌性。同時累積多項國際發明獎、跨機構合作與全球期刊發表，透過科學佐證支撐應用可靠度，目前已取得超過百件專利，形成完整知識產權布局。

綠茵生技總經理徐榜奎代表出席第28屆亞洲科學園區年會角逐企業獎。

一站式產業化能力擴大國際應用與合作機會

綠茵生技具備GMP製造、ISO/FSSC 22000、HACCP、HALAL等多項品質管理系統，並整合配方設計、劑型開發、法規文件準備及品牌支援服務，提供一站式合作模式，協助技術落地跨國市場。綠茵生技指出，此獎項代表國際舞台對台灣研發型企業創新力、合規性與永續價值的肯定，未來將持續深化平台式研發、多國法規布局、智慧製程與友善環境供應鏈，並以台中為研發與製造基地，擴大全球合作網絡。