綠茵生技榮獲第24屆台中金手獎 以科研創新與永續經營閃耀「台中之光」

綠茵生技繼獲「國家品牌玉山獎」後，再度榮獲「第24屆台中金手獎」殊榮。頒獎典禮於10月31日（星期五）在台中市政府集會堂盛大舉行，此次台中金手獎表彰了18家於經營管理、技術創新及永續發展表現傑出的中小企業。此次獲獎不僅肯定綠茵生技在創新研發與企業經營的卓越成就，更彰顯出台中生技產業的蓬勃動能。

「台灣經濟界的奧斯卡」肯定產業創新動能

金手獎被譽為「台灣經濟界的奧斯卡獎」，是台中製造業的指標性榮譽。台中市政府副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕親自頒獎，並讚揚獲獎企業在激烈競爭中堅持創新，推動台中市經濟成長與產業升級，立法院副院長江啟臣亦親臨現場，肯定台中企業在全球經濟變局下展現的韌性與競爭力，讓「Made in Taichung」成為MIT產業品質的象徵。

創新研發引領保健食品市場

綠茵生技自成立以來，始終以「創新研發」、「精準優化」與「整合行銷」為三大核心理念，提供專業一站式客製化保健食品開發代工服務，並致力研發具台灣特色與國際競爭力的創新保健原料，將台灣生技能量推向世界舞台。研發成果包括全球首獲美國FDA新膳食原料（NDI）認可的 Insumate® 專利定序19肽（苦瓜胜肽）與Antromax® 固態培養牛樟芝菌絲體，此外，RabenWhite® 昭和草萃取與Citrusvel ® 柑橘萃取也在國際發明展中屢獲金牌，顯示了綠茵生技在創新原料開發領域的領先地位。

品質與安全保障

綠茵生技的工廠已獲得多項國際品質系統驗證，包括FSSC 22000、ISO 22000、HACCP、GMP、HALAL，以及ISO/IEC 17025認證實驗室等，這些國際標準確保了產品的品質與安全性。公司秉持「品質優先」的經營理念，並積極進行產品創新與科學研究，致力於提升全球市場的競爭力。

永續發展與社會責任

在永續發展方面，綠茵生技導入環境友好的綠色製程技術，降低溶劑使用並提升資源利用效率。同時，公司與在地農業端建立契作模式，並以研發導向為主，專注於提升原料成分優化與製程改良，以打造具加值潛力的保健原料，從供應鏈穩固至製程創新，逐步落實多元永續投入。此外，綠茵積極參與學界及產學交流、深耕鄰里創造福祉並持續關懷弱勢，透過舉辦社區健康講座、捐血活動及社會關懷教育等，回饋在地，展現企業對社會的關懷與責任。

展望未來

綠茵生技將持續以台中為根基，深化研發實力、提升品牌價值，推動台灣各色保健產品的國際化。同時以永續理念融入營運策略，持續優化資源使用效率、拓展供應鏈合作並深化在地連結，以創造更多社會與產業價值。展望全球市場，綠茵生技將積極掌握全球保健市場趨勢、拓展跨境布局，讓「台中製造」在國際舞台上持續發光，展現台灣生技保健產業的競爭力與創新動能。



