綠茵生技通過TIPS A級智慧財產管理驗證 完善研發成果保護 強化企業治理競爭力

綠茵生技於台中「潭子聚興產業園區」新廠照( 示意圖)。圖/綠茵生技提供

綠茵生技股份有限公司正式通過由經濟部推動之TIPS（Taiwan Intellectual Property Management System，台灣智慧財產管理規範）A級驗證，顯示公司已建立可被稽核與運作的智慧財產管理體系，在研發成果保護、專利佈局及智財風險管控機制等面向，已達到制度化治理水準，為企業長期競爭力與公司治理奠定重要基礎。

為表彰通過驗證之企業，經濟部產業發展署將於115年2月3日（星期二），在集思台大會議中心舉辦「115年度TIPS頒證暨智財管理專題講座」，綠茵生技徐總經理將代表公司出席，與產官學界專家與企業代表共同交流智慧財產治理實務、制度導入經驗及未來發展趨勢，展現公司高階管理團隊對智慧財產治理與法遵制度的高度重視。

TIPS為我國推動企業智慧財產治理制度化的重要政策工具，透過系統性規範企業於智慧財產管理流程、內控制度與跨部門運作機制，將智財治理與營運策略及風險管理相互連結，進而提升企業整體競爭力。此次順利通過官方驗證，代表綠茵生技在智財策略規劃、內部管理制度與跨部門運作流程上，已通過我國 TIPS 制度所設定之系統性與可稽核管理驗證。

綠茵生技長期深耕保健食品原料研發，持續開發獨家技術與創新產品，並不斷累積相關專利與研發成果。目前已成功開發9款自研原料，並取得100餘項專利認證，同時榮獲多項世界級發明大獎肯定。透過導入TIPS制度作為管理基礎，公司將研發成果與智慧財產納入系統化治理流程，使技術創新能穩定轉化為企業核心競爭力。

未來，綠茵生技將以完善智財管理制度作為企業治理與永續發展的重要支柱，強化對客戶、合作夥伴與投資人之信任，並以穩健的智財治理支持研發創新與國際市場布局，提升企業長期價值，朝向國際化與高品質成長目標邁進。