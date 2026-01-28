綠茶抗發炎、穩血糖、防失智！名醫「私房泡茶術」綠茶功效翻倍

一杯綠茶，不只帶來清新口感，更有健康小金礦。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，在眾多兒茶素成員中，表沒食子兒茶素沒食子酸酯（EGCG）的表現最為亮眼，不僅抗氧化、抗發炎，更能穩定血糖、保護神經，甚至有望抑制腫瘤細胞。他傳授綠茶最佳泡法和喝法，可提高EGCG功效。

綠茶抗氧化抗發炎 EGCG是關鍵

綠茶之所以保留大量多酚化合物，是因為製作過程沒有經過大量發酵或烘焙。張家銘表示，在綠茶所含的兒茶素中，EGCG就占了將近一半，是茶裡的健康主角。它能多方位地保護身體，例如抗氧化、抗發炎、促進受損細胞凋亡等，有助降低慢性病風險。臨床研究也發現，EGCG對心血管健康、腦部退化、代謝異常，甚至某些癌症，都可能有保護效果。

吸收與代謝因人而異 基因決定EGCG利用率

EGCG雖然是健康小金礦，但並非人人都能輕易開採。張家銘指出，EGCG的腸道吸收率不高，且容易受到環境pH值影響而分解。此外，每個人的基因型不同，代謝EGCG的速度也有差異。代謝快的人可能需要更頻繁、分次攝取，才能維持效果；代謝慢的人雖然效果更明顯，但也要注意不要攝取過量。透過基因檢測，可以找到最適合自己的喝茶方式。

腸道菌扮演EGCG助攻 雙向合作增進健康

喝茶不只是單向的吸收過程，更是一場EGCG與腸道菌的雙向合作。EGCG進入腸道後，能壓制與慢性發炎、肥胖、糖尿病有關的壞菌，同時扶植好菌成長，讓腸道環境更穩定。而腸道菌也會反饋EGCG，將其分解成更易吸收的小分子，加倍發揮健康效益。這種互動不僅影響腸道健康，還能間接調整免疫、代謝，甚至情緒狀態。

喝茶顧腦助睡眠 情緒感知力更上層樓

日本一項研究發現，讓長輩每天喝含EGCG的抹茶，一年後，他們的情緒感知能力進步了，睡眠品質也變好。張家銘解釋，情緒感知進步，讓人際互動更加融洽；睡得好，又能讓記憶和專注力更穩定。這兩個效果相輔相成，有助延緩失智的腳步。EGCG還可能刺激腦源性神經營養因子（BDNF），強化腦部突觸可塑性，提升學習和記憶能力。

掌握小撇步 讓EGCG吸收事半功倍

要充分發揮EGCG的效果，張家銘提供幾個私房建議：

腸胃敏感的人建議餐後再喝茶，避免不適。

泡茶時水溫控制在80°C左右，泡1至2分鐘即可，以免破壞活性成分。

可搭配富含維生素C的水果，增進吸收，但避免與高鐵質食物同時攝取。

養成運動習慣、顧好睡眠，也能加強EGCG的保護效果。

綠茶好處多 讓健康習慣日積月累

張家銘鼓勵民眾，從今天開始，不論在家、在辦公室，或外出用餐，都給自己留一個泡茶的時間。一杯看似平凡的綠茶，其實每天都在為健康累積本錢，只要選對方式就能養生。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章