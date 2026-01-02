綠茶烏龍茶助回春！研究證實：8週讓生理年齡年輕2歲

一項針對中老年男性的研究指出，參與者在食用薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香等富含多酚的食物後，僅需8週時間，生理年齡就出現逆轉現象，平均年輕了2.04歲。

研究團隊將薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香這類食物歸類為「甲基化適應原」。（示意圖／Pixabay）

營養師呂美寶在臉書粉專說明，表觀遺傳年齡是衡量生理年齡的關鍵指標，透過分析DNA上的甲基化標記來運作，相較於實際年齡，更能準確預測健康風險。生理年齡能夠反映出身體內部的真實健康狀況與衰老速度。

這項名為「甲基化飲食與生活方式研究」的臨床試驗，招募了年齡介於50至72歲的健康中年男性，並將他們隨機分為兩組進行實驗。實驗組成員需遵循特定的飲食與生活方式建議，對照組則維持原有的生活習慣不變。

實驗結果顯示，8週後實驗組的平均表觀遺傳年齡，比研究開始時年輕了2.04歲，對照組反而老了1.1歲，兩組之間的差異達到3.14歲。研究人員進一步分析數據後發現，關鍵在於富含多酚的食物攝取量。

在體重變化方面，實驗組成員平均體重下降約2.09公斤。（示意圖／123RF）

呂美寶表示，研究團隊將薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香這類食物歸類為「甲基化適應原」，攝取量越多的參與者，表觀遺傳年齡降低的幅度就越顯著。特定飲食模式不僅可能延緩衰老，甚至有機會讓生理時鐘出現倒轉。

在體重變化方面，實驗組成員平均體重下降約2.09公斤，但呂美寶指出，在最終的數據分析模型中，體重變化並非表觀遺傳年齡逆轉的顯著因素。逆轉生理時鐘的效果，主要來自特定食物的品質與其中的生物活性成分。

呂美寶補充說明，表觀遺傳年齡比實際年齡「老」的參與者，在接受飲食介入後，年齡逆轉的效果最為明顯。覺得自己身體狀況不如同齡人的民眾，透過正確的飲食調整，將會有很大的改善空間。

