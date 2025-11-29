綠茶鬧翻經紀人！年底解約後驚喜加入韓國《生存王2》 與曹佑寧代表台灣出戰

綠茶和香港藝術家孔丹蕾女士合影。（綠茶提供）

藝人綠茶近日和經紀人鬧翻，預計年底提前結束合約，而擁有超強韓國人脈的他，最近受邀成為韓國實境節目「生存王2 」台灣代表，將和其他國家選手一起競技。

據悉，韓國朝鮮TV電視台總監曾在10幾年前來台時造訪過阿里山及嘉義，對嘉義留下極深刻的印象，因此興起想來台灣拍攝的念頭，而第一個決定要拍攝的城市就是嘉義。

目前主持人選確定有金鐘國，另外哈哈、李昇基及舒華也是待選名單。「生存王」第二季改變比賽方式，找來4個國家4組隊伍比賽競技，韓國隊為第一季優勝的隊伍，台灣隊有綠茶和曹佑寧，馬來西亞隊則有祖雄。

廣告 廣告

綠茶最近積極參與藝術活動，推薦香港藝術家來台在信義區莊園參展雪茄貼圖，現場有許多藝人前來助陣。

來自香港的藝術家孔丹蕾女士，在她個人畫冊《恩典之路》的三大主題創作繫列：花卉水彩創作系列、雪茄招紙拼貼創作系列、高爾夫意象丙烯創作系列，恰巧就是她人生三部曲的詮釋。

而這次在臺北展出的部分雪茄招紙創作繫列，則是源於她家人啟發鼓勵，用雪茄招紙這種特殊材料去做拼貼創作，而這創新的嘗試竟然出乎意料地大受好評，並在歐美藝術展埸屢獲殊榮。

更多鏡週刊報導

「愛星盃」羽球賽祖雄、胡嘉愛攜手4 位明星 結合公益掀羽球熱潮

《暴君的主廚》爆紅 李彩玟宣布舉辦首場亞洲巡迴

六月韌帶撕裂近況曝光！現身公益愛行腳活動 與影帝陳亞蘭共同行善