綠茶、紅茶、抹茶功效一樣嗎？營養師：「這款茶」最能抗肥胖

台灣民眾對「茶」的接受度相當高，超商和手搖飲店的茶飲種類也十分繁多，可見台灣人有多愛喝茶。不過，茶有分很多種類，最基本、最常見的就有紅茶、綠茶和抹茶，到底哪一種茶對身體最好呢？營養師薛曉晶表示，綜合多項研究可以得知，紅茶在血管與腸道健康上有很好的表現，而綠茶、抹茶在抗氧化和代謝調節方面對身體很有益處。

薛曉晶分享，2021年《Antioxidants》研究分析顯示，綠茶能顯著提升血液的總抗氧化能力，減少自由基對細胞的損害，同時還能降低身體的發炎反應。另外，2019年《Complementary Therapies in Medicine》研究也指出，第2型糖尿病患者每天喝綠茶，C反應蛋白明顯下降，代表慢性發炎現象獲得改善。

薛曉晶說，有代謝症候群的人特別適合喝綠茶，因為綠茶含有天然抗氧化分子「兒茶素」，有助於清血脂、穩血糖，《Frontiers in Nutrition》2023年的統合分析顯示，補充綠茶能有效降低空腹血糖、糖化血色素及壞膽固醇，同時提升好膽固醇。

至於抹茶的茶多酚濃度比一般綠茶還要高，薛曉晶說，抹茶除了強效抗氧化，還能補充天然纖纖維，促進短鏈脂肪酸生成，穩定腸道環境。2023年《Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition》的一項研究發現，每天喝抹茶，連續喝半個月，就能明顯增加腸道益生菌Coprococcus的數量，同時減少潛在致病菌Fusobacterium的數量。

最後我們來看看喝紅茶的效果，薛曉晶說，紅茶有「抗肥胖與護心」的雙重功效。《Food & Function》2014年的試驗指出，受試者每天喝3杯紅茶、連續3個月後，腰圍平均減少1.9公分，體重也下降約0.6公斤，因為紅茶中的茶多酚有「調節脂肪代謝」的功能。



