綠茶、紅茶、抹茶功效一樣嗎？營養師：「這款茶」最能抗肥胖
台灣民眾對「茶」的接受度相當高，超商和手搖飲店的茶飲種類也十分繁多，可見台灣人有多愛喝茶。不過，茶有分很多種類，最基本、最常見的就有紅茶、綠茶和抹茶，到底哪一種茶對身體最好呢？營養師薛曉晶表示，綜合多項研究可以得知，紅茶在血管與腸道健康上有很好的表現，而綠茶、抹茶在抗氧化和代謝調節方面對身體很有益處。
薛曉晶分享，2021年《Antioxidants》研究分析顯示，綠茶能顯著提升血液的總抗氧化能力，減少自由基對細胞的損害，同時還能降低身體的發炎反應。另外，2019年《Complementary Therapies in Medicine》研究也指出，第2型糖尿病患者每天喝綠茶，C反應蛋白明顯下降，代表慢性發炎現象獲得改善。
薛曉晶說，有代謝症候群的人特別適合喝綠茶，因為綠茶含有天然抗氧化分子「兒茶素」，有助於清血脂、穩血糖，《Frontiers in Nutrition》2023年的統合分析顯示，補充綠茶能有效降低空腹血糖、糖化血色素及壞膽固醇，同時提升好膽固醇。
至於抹茶的茶多酚濃度比一般綠茶還要高，薛曉晶說，抹茶除了強效抗氧化，還能補充天然纖纖維，促進短鏈脂肪酸生成，穩定腸道環境。2023年《Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition》的一項研究發現，每天喝抹茶，連續喝半個月，就能明顯增加腸道益生菌Coprococcus的數量，同時減少潛在致病菌Fusobacterium的數量。
最後我們來看看喝紅茶的效果，薛曉晶說，紅茶有「抗肥胖與護心」的雙重功效。《Food & Function》2014年的試驗指出，受試者每天喝3杯紅茶、連續3個月後，腰圍平均減少1.9公分，體重也下降約0.6公斤，因為紅茶中的茶多酚有「調節脂肪代謝」的功能。
更多鏡報報導
男子「尿尿分岔」慌了 醫：40歲以上注意！有癌變可能
新婚才60分鐘！政府一原因逼男子「把愛妻送出國1年」 他崩潰了
家裡牆壁長出「超大坨蘑菇」除濕機也沒用 他好苦惱
其他人也在看
影/震撼！鄭麗文掀起入黨潮 國民黨：20天新增2405黨員
國民黨今（7）日召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭表示，新任黨主席鄭麗文當選短短20天內，已有2405人入黨，其中993人是老黨員回歸，1412人是新朋友。中天新聞網 ・ 1 天前
國民黨：鄭麗文當選20天以來 黨員新增2405人
在新黨魁鄭麗文上任後，國民黨今日上午首次召開「KMTeam需要您，加入、改變由您開始」記者會，該黨發言人牛煦庭指出，自從鄭麗文當選以來，各地出現入黨潮，在這短短20天裡，總共新增2405位黨員，其中1412人為新進黨員，993人為失聯黨員回歸入黨，顯示大家高度期待國民黨的未來，他並呼籲社會大眾一起加自由時報 ・ 1 天前
Google Maps加入Gemini對話式導航 轉彎處顯示地標不怕走錯路
過去駕駛時須時常查看手機螢幕，增加操作不便與潛在風險，如今用戶只需說出「Hey Google」即可啟動 Gemini，進行多步驟語音查詢。例如可問「我路線上有沒有幾公里內、停車方便的平價日本餐廳？」，進一步追問餐廳是否有停車位、熱門菜色等，最後說出「好，就去那裡」，系統便...CTWANT ・ 1 天前
遭徐巧芯質疑背骨 高揚凱神回：那鄭麗文呢
離開國民黨是因無法接受其過於親中的立場，並非背叛而是覺醒。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
睡前不要滑手機？最新研究竟「打臉數十年忠告」：多看手機睡得才香
人手一機、低頭族盛行的時代，許多人睡前都會狂滑手機才過癮，也讓不少人直搖頭，就怕傷害自己的睡眠品質。不過有最新研究發現「其實很多人都錯了」，沒想到經常在睡前滑手機的人，在入睡時間與白天清醒度方面的表現最好，讓人相當意外。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
偏頭痛不是小毛病！台灣200萬人受困 醫揭女性高3倍、每年恐少賺1.3個月
頭痛只痛一邊才叫偏頭痛？頭痛能忍就忍，儘量不要吃止痛藥？同一種類的頭痛藥吃久了，越吃越沒效？．．．．．．這是許多有偏頭痛困擾的人心中的疑問，這也顯示有偏頭痛問題的人真的很多。的確，根據《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來，偏頭痛高居導致失能疾病的第二名，在50歲以下青壯年族群中甚至排名第一，影響全球大約10～20%的人口。 在台灣，根據統計，有200萬人左右有偏頭痛的問題，女性發生機率比男性來得高，全台女性偏頭痛的比率為14.4%，是男性的3倍之多；尤其容易出現在20～50歲的女性族群，每5人就有1位患有偏頭痛。除了造成生活品質下降之外，頻繁發作的偏頭痛，更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。神經內科醫師特別呼籲，偏頭痛不只是一個症狀而已，而是一種需要治療的慢性疾病。 根據台灣年輕病友協會公佈最新「113年偏頭痛認知研究大調查」顯示，73%受訪者表示會不定時頭痛，有67.5%的頭痛患者須請假在家休息，而且平均每人一個月會請3.22天病假，每月因頭痛導致的經濟損失為5,156.6元，每年約減少1.3個月的收入；另有68.7%的頭痛患者，會花錢尋求改善頭痛的方法。簡單來說，頭痛不僅常春月刊 ・ 13 小時前
咖啡抗憂鬱？喝奶茶午睡更好？幾件比睡覺更好的休息法
【健康醫療網／編輯部整理】比睡覺更好的休息法有很多，其中三個爲：喝咖啡、午睡前喝奶茶、吃好吃的食物。 咖啡提升精神狀態 喝2杯可降四成輕生風險 咖啡因不僅能活化交感神經、提升注意力與專注力，也能擴張末梢血管、促進血液循環，還能刺激大腸的蠕動，幫助改善腸道環境。由此可知，咖啡對疲憊的身心有多種益處。 此外，它也能促進腸壁分泌俗稱幸福荷爾蒙的血清素，以及促進大腦分泌多巴胺，進而達到舒緩壓力的效果。 喝熱咖啡暖和腸道，促進幸福荷爾蒙分泌。最近的研究報告指出，一天喝2杯至3杯咖啡，可以降低45％的自殺風險，憂鬱症風險則可以降低13％。心情低落時，咖啡就像是一種提振情緒的能量飲料。還有研究指出，咖啡可能可以降低30％至60％罹患阿茲海默症或帕金森氏症等腦部疾病的風險。 咖啡別過量 熱咖啡取代並咖啡腸道不受涼 不過要注意，一天喝7杯以上就算是過量，可能導致咖啡因上癮或咖啡因中毒。根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。最後，為了不讓腸道受涼，建議選擇熱咖啡取代冰咖啡。 先喝奶茶再午睡？睡得更快、起來更清爽 鮮奶茶加30分鐘的午睡，能讓你神清氣爽。常健康醫療網 ・ 11 小時前
王義川大翻車！談健保費調漲扯陸配 遭醫藥記者狠打臉
衛福部健保補充保費收費改制惹爭議，遭政院喊卡。綠委王義川則針對健保費調漲提出質疑，認為在健保費上漲之前，應首先解決未繳納健保費的大陸居民來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。中天新聞網 ・ 9 小時前
神壇前黑衣人討債糾紛開槍？ 竟是拍片中賺流量
南投埔里一家神壇前，５日晚間傳出有男子被人登門討債，情急下對空鳴槍，影片被PO上網路，引發民眾恐慌，但警方追查後發現，拍攝影片的是一名24歲林姓男子，他為了賺取網路流量，自導自演。 #討債糾紛#拍片#賺流量東森新聞影音 ・ 10 小時前
「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出
苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。自由時報 ・ 12 小時前
立冬別亂補！醫揭多吃「2類食物」滋陰潤肺 大增免疫力
今（7）日是二十四節氣中的立冬，代表冬天開始，天氣逐漸轉冷，飲食更要注意。翰醫堂復興中醫診所指出，立冬飲食注重「平補滋陰」，避免過度進補，可選擇大白菜、白蘿蔔、梨、銀耳等，另外，生活上應保暖防寒、適度運動、充足睡眠，有助於提升免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
運動後鼻塞、狂流鼻水？ 醫師提醒「運動誘發性鼻炎」不可忽視
生活中心／綜合報導時序已進入11月，氣溫下滑、日夜溫差較大，喜愛運動的民眾不論在戶外或室內都得注意運動產生的呼吸道副作用。耳鼻喉科專科醫師林偉傑提醒，門診中有不少民眾在運動後出現鼻塞、鼻水流不停、頻頻打噴嚏等症狀，以為是感冒就診，結果是「運動誘發性鼻炎」。民視健康長照網 ・ 1 天前
吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞]台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
鳳山建設利多加持房市 信義房屋專家建議自住「這樣買」
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導高雄鳳山發展已久，也是全市人口數最多的行政區，因素地有限，過去建設話題一直不如北高雄或亞灣區來得多；不過，近年鳳山區...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 幸無生命危險
南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，肇事駕駛說警示號誌距離施工地點只有幾公尺，看到時已經來不及。民視 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 14 小時前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 1 天前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 14 小時前