綠葡萄搶購潮！36秒吃12顆「求脫單」 網哀號買不到

2026年跨年，一股源自西班牙的習俗席捲全台，那就是在新年鐘聲響起時吃下12顆綠葡萄，祈求好運與脫單！這股熱潮導致許多賣場、超商的綠葡萄供不應求，甚至缺貨。有賣場小編發文表示吃葡萄不稀奇，可改吃番茄、櫻桃或蘋果。但西班牙人Sergio強調，一定要吃綠葡萄，且必須12顆，代表一年12個月。民俗專家王老師也分享其他迎接新年的方法，大家都希望2026年能有個美好的開始！

家樂福看好「綠葡萄脫單」熱潮，推出限定組合。（圖／TVBS）

這股綠葡萄熱潮讓許多賣場嗅到商機，紛紛推出12顆裝的跨年限定版包裝。然而，熱銷程度超乎想像，有些超商在信義區的特定門市已所剩無幾，甚至有網友表示跑了6間超市、8間超商都買不到。面對這股風潮，有民眾表示「有可以發財我會比較想要嘗試」，也有人建議「可以買珍珠葡萄，小顆的那種」。不過也有人認為「很沒意義」、「迷信而已」。另一位民眾則持開放態度，認為「如果新年就可以祈求好運，只是吃12顆葡萄，為什麼不做做看」。

7-11也有剛好12顆的綠葡萄盒裝水果，但部分門市已經賣完。（圖／TVBS）

各大賣場也紛紛加入這股風潮，有賣場小編發文表示吃12顆葡萄不稀奇，可以改吃番茄、櫻桃或蘋果。另一家百貨公司則提醒消費者，跨年吃葡萄前要先退冰，以免敏感性牙齒影響愛情運勢，更表示按照全台單身男女數量，綠葡萄肯定會賣到缺貨。

根據西班牙傳統，這項習俗是在新年鐘聲響起時進行，每響一聲就要吃一顆葡萄，總共12聲代表一年的12個月。西班牙人Sergio強調，一定要吃綠色葡萄，其他顏色都不行，而且必須是12顆，因為代表一年的12個月。此外，有人提醒在台灣的正確做法是在1月1日0點0分的36秒內吞下12顆綠葡萄，並在早上7點再吃一次以配合西班牙時間，而求感情則需要躲在桌下吃。

西班牙民眾Sergio透露，如果想要吃綠葡萄脫單，要在桌子底下吃。（圖／settergic提供）

除了西班牙的開運法外，民俗專家王老師也分享了其他迎接新年的方法，包括寫下想捨去的壞習慣並燒掉祈福、刷馬桶除晦氣和煩惱，以及準備鹽水灑到家中迎好運。無論選擇哪種方式，大家都希望2026年能有個美好的開始。

