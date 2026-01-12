綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

「四蒔甜點」因產品名稱中使用「青提」2字形容「綠葡萄」，遭1位激進網友私訊威脅。（圖／翻攝自Facebook／四蒔甜點）

基隆知名甜點店「四蒔甜點」近日因在社群平台介紹新品時，於產品名稱中使用「青提」2字形容「綠葡萄」，遭1位激進網友私訊威脅「滾出台灣，我會讓你們開不下去。」對此，店家於昨（11日）晚間在臉書發文解釋，他們沒有任何政治立場，單純就是「青提」比較好唸而已，「台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持」，警告網友若再惡意騷擾和發表過激言論，「我們也會至警局備案。」

事件起因於店家在社群平台分享新品時，使用「青提檸檬」、「青提馬卡龍」作為甜點名稱，隨後有網友透過私訊與留言質疑「青提」為中國大陸用語，要求店家改稱「綠葡萄」，並揚言發動抵制。對此，店家曾在Threads上回應表示，「遇到傳說中的支語警察，嚇死人了，青提就是好聽。」

在後續發布的澄清聲明中，四蒔甜點11日也在臉書粉專公開該名網友私訊威脅的內容，只見截圖顯示，對方嗆聲「可以把青提這種支那用詞改掉嗎？你們中國店家嗎？我一定會抵制你們，綠葡萄就綠葡萄，為什麼要叫青提，滾出台灣，我會讓你們開不下去。」

（圖／翻攝自Facebook／四蒔甜點）

對此，四蒔甜點再貼文中感嘆，「很遺憾，昨夜在另外1個社交軟體平台，收到熱心民眾糾正我們店裡產品使用了對岸中國的用語（青堤）2字，言詞相當激烈，而且google收到相當多1星負評，都是和用餐體驗無關的。」

店家強調，「本店沒有任何政治立場，所謂的表態，單純就是產品名稱比較好唸而已，台灣是民主自由的國家，每個店家都有對自己產品的理解和堅持。請各位多尊重和包容，非常感謝。」貼文也警告，「此熱心民眾如再有過激言論和騷擾，我們也會至警局備案。感謝各位長久以來的支持。」

貼文曝光後也吸引許多網友聲援店家，「不管青提還是綠葡萄，四蒔的蛋糕還是一百分。我打賭這個網友沒吃過，不用太理會！」、「一個甜點名稱搞的好像世界大戰一下，誰都沒有這樣本意，很多店家也有青堤這個名稱，就唯獨四蒔甜點被中傷，太委屈了！」

也有人點出，「『青提』是香港用語欸，「葡萄」才是普通話／中國用語吧⋯⋯」、「神經病很多⋯⋯而且還自以為是多數」、「叫他現在開始給我講英文，不准用中文字」、「大買一波，今年全家的生日都買你們家的」、「辛苦了，支持你們，蛋糕很好吃，已幫忙留五星」、「沒想到現在自由文明的台灣竟然有人搞類似文字獄的事，店家表達很合理，支持店家」。

