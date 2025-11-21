綠蔡易餘、黃榮利搶提名 藍白談整合

民進黨立委蔡易餘已登記黨內嘉義縣長初選，表示與對手黃榮利是競爭關係，協調只是走流程。（本報資料照片）

民進黨2026年嘉義縣長黨內初選確定由海區立委蔡易餘、縣議員黃榮利對決，黨中央預計12月中旬展開協調，協調不成再辦初選。不過，蔡易餘指協調只是流程，「兩人就是競爭關係」，黃榮利也說唯一能接受的協調結果就是他選縣長，雙方對立態勢明顯，尚未協調即破局。至於國民黨縣市長提名機制至今未定案，派誰出戰嘉義縣長仍是未知數，地方也已出現藍白合打破綠色執政的聲音。

嘉義縣長翁章梁明年任期屆滿，在議長張明達表態無意參選後，「英系」蔡易餘一直被視為接班人選，初選登記前動作不斷，除持續固守大本營海區，也在英系前立委陳明文、立委陳冠廷父子協助下頻到山區走動，同派系鄉鎮長、農會總幹事也透過各種場合為他抬轎，展現問鼎下屆縣長企圖心。

廣告 廣告

「賴系」黃榮利基層出身，與妹妹黃麗貞、妹婿黃文峯及外甥女、縣議員黃嫈珺被喻為「黃家班」，去年黃文峯夫妻總統大選挺侯友宜，黃榮利在太保市長選舉挺脫黨參選的太保市長鄭淑分，遭英系抨擊血統不純正，但黃榮利重申自己始終如一力挺賴清德總統。

黃榮利在過去總統初選時，面對嘉縣英系主政，仍逆風挺賴清德，被歸類非主流「賴系」，今年初在18鄉鎮市懸掛與賴合體看板，釋出風向球，地方即盛傳他選縣長是幌子，實則換立委補選。為消弭謠言，黃榮利登記初選起手式就表明他不為選立委，讓條件說不攻自破。

至於國民黨，縣長選將目前仍未定，鑑於民眾黨去年總統大選在嘉縣拿下23％選票，國民黨嘉義縣議會總召李國勝除了期望黨中央能盡快提名人選外，也直言「藍白合」或許是翻轉契機。