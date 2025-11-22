綠藤生技通報上游原料含蘇丹紅 食藥署令14家化妝品下架回收
天氣寒冷時，嘴唇容易乾裂脫皮，不少人會使用護唇膏來保濕滋潤，不過食藥署最新稽查發現，國內有14家業者化妝品含有禁用色素「蘇丹紅」，必須全部下架回收，而這也是國內首起化妝品驗出蘇丹紅。
食藥署副署長王德原說明，「蘇丹4號色素為化妝品禁用色素，依法不得添加於化妝品中，違規者涉違反《化妝品衛生安全管理法》第6條，可以處新台幣2萬元至500萬元罰鍰。」
食藥署表示，10月底監控國際風險訊息，就發現新加坡公司生產的化妝品，疑似含有禁用色素「蘇丹4號」，因此主動發文通知國內化妝品與輸入業者。
後來接獲「綠藤生技」主動回報，旗下產品「專心護唇油－莓紅版」，疑似有「蘇丹4號」，因此本月（11）19日再到原料進口商「亦鴻公司」，當場查扣3批原料，結果也檢出蘇丹紅，且濃度相當高，還在定量中。
皮膚科醫師趙昭明指出，「眼的周圍這些皮膚比較敏感，比較薄的位置，所以經皮膚吸收的副作用比較大，長期的這些慢慢使用的話，事實上也會造成我們身體產生一些副作用，比如說蘇丹紅可能有致癌性，或突變性的副作用。」
食藥署強調，20日已發文要求亦鴻公司下游14家業者，包括上海儷柔、傑艾莉、歐萊德、愛比森、綠藤生技等，必須在48小時內完成清查。
在未經確認安全之前，相關產品一律不得上架販售，也呼籲民眾，家中若有這些業者產品，可先暫停使用，直到產品排除疑慮。
國內首度有化妝品檢出蘇丹紅！ 醫示警「護唇產品風險高」：吃下恐致癌
食藥署指出，食藥署持續國際風險訊息，今年10月底傳出部分中國製的化妝品含有蘇丹紅，源頭來自新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 所生產原料，其中疑似帶有禁用色素「蘇丹4號」原料。食藥署11月4日通知國內化妝品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源...CTWANT ・ 11 小時前
遭蘇丹紅入侵！綠藤「延長退貨」 歐萊德驚：成本貴185倍｜#鏡新聞
蘇丹紅混進化妝品內，醫師指出，民眾接觸可能引發皮膚過敏，若是混進護唇膏，又不小心食用，則會增加罹癌機率。發現產品出問題的綠藤生機，宣布有問題的護唇油，退貨期限從45天延長為365天，無條件退貨；另一家業者歐萊德，無奈表示，使用的原料，已經是比平常貴185倍的高級原料，沒想到驗出蘇丹紅，相關產品也統統預防性下架。鏡新聞 ・ 2 小時前
陸製卸妝膏、綠藤生機驗出蘇丹紅 食藥署下令停賣下架
陸製卸妝膏、綠藤生機驗出蘇丹紅 食藥署下令停賣下架EBC東森新聞 ・ 1 天前
國內首見 化粧品檢出蘇丹紅
國內首見化粧品檢出蘇丹紅！食藥署21日表示，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，旗下產品疑似檢出蘇丹紅，經國家實驗室確認檢出，經追查，綠藤是向進口商「亦鴻企業有限公司」進的原料，且流向14家業者，包括知名化粧品公司歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。中時新聞網 ・ 16 小時前
台灣化粧品驗出致癌蘇丹紅 醫點名「二類產品」最危險！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內首度在化粧品檢出致癌的蘇丹紅「蘇丹4號」，包括知名的歐萊德、綠藤生物科技等業者，全用到來自新加坡的問題原料，已被食藥署要求自主清查、暫停販賣並下架。皮膚科醫師邱品齊今（21）日提醒，蘇丹紅最大風險在於它會被吃進入，經腸道代謝產生致癌風險，用在皮膚或黏膜都逃不掉，儘管護唇類產品風險最高，但也有可能用在皮膚上不慎被小...匯流新聞網 ・ 1 天前
台灣首見化粧品含禁用蘇丹紅 14家業者停售下架
（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台灣首見化粧品檢出禁用蘇丹色素，食藥署表示，有中國問題產品在國內網購平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，均暫停販售下架。中央社 ・ 1 天前
化粧品檢出蘇丹紅！中鏢產品名單一次看
[NOWnews今日新聞]食藥署21日晚間發布新聞稿表示，有輸入化粧品原料檢出蘇丹色素。而上游廠商提供的流向清單中，業者不乏知名廠牌，如歐萊德國際股份有限公司、綠藤生物科技股份有限公司等。對於目前調查...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
化妝品驗出蘇丹紅 醫師：用在唇膏類最危險
（中央社記者曾以寧台北21日電）國內外業者販售化妝品遭查出含蘇丹色素4號。皮膚科醫師邱品齊指出，蘇丹紅經腸道代謝可能形成致癌物，用在唇膏等產品遭誤食風險較高，若產品宣稱純天然但顏色持久就要小心。中央社 ・ 1 天前
「陸製卸妝膏、綠藤生機護唇油」驗出蘇丹紅！14家踩雷業者曝光
食藥署今宣布，截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，17日確認「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)檢出禁用色素蘇丹4號1.3 ppm；另，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」疑檢出蘇丹4號，後經國家實驗室檢驗確認檢出禁用色素。食藥署已要求提供購買原料之相關14家業者，須於48小時完成清查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
