綠藤生技通報上游原料含蘇丹紅 食藥署令14家化妝品下架回收

天氣寒冷時，嘴唇容易乾裂脫皮，不少人會使用護唇膏來保濕滋潤，不過食藥署最新稽查發現，國內有14家業者化妝品含有禁用色素「蘇丹紅」，必須全部下架回收，而這也是國內首起化妝品驗出蘇丹紅。

食藥署副署長王德原說明，「蘇丹4號色素為化妝品禁用色素，依法不得添加於化妝品中，違規者涉違反《化妝品衛生安全管理法》第6條，可以處新台幣2萬元至500萬元罰鍰。」

食藥署表示，10月底監控國際風險訊息，就發現新加坡公司生產的化妝品，疑似含有禁用色素「蘇丹4號」，因此主動發文通知國內化妝品與輸入業者。

後來接獲「綠藤生技」主動回報，旗下產品「專心護唇油－莓紅版」，疑似有「蘇丹4號」，因此本月（11）19日再到原料進口商「亦鴻公司」，當場查扣3批原料，結果也檢出蘇丹紅，且濃度相當高，還在定量中。

皮膚科醫師趙昭明指出，「眼的周圍這些皮膚比較敏感，比較薄的位置，所以經皮膚吸收的副作用比較大，長期的這些慢慢使用的話，事實上也會造成我們身體產生一些副作用，比如說蘇丹紅可能有致癌性，或突變性的副作用。」

食藥署強調，20日已發文要求亦鴻公司下游14家業者，包括上海儷柔、傑艾莉、歐萊德、愛比森、綠藤生技等，必須在48小時內完成清查。

在未經確認安全之前，相關產品一律不得上架販售，也呼籲民眾，家中若有這些業者產品，可先暫停使用，直到產品排除疑慮。

