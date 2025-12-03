綠蠵龜誤入台東定置網 海巡、海保署協作友善放流重返大海

成年綠蠵龜誤入太麻里三和定置漁場網具，經海巡與海保署人員協力施打金屬標並裝設發射器後，順利友善放流回到大海。（第一三岸巡隊提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣太麻里鄉三和定置漁場今（3）日上午發現1隻成年綠蠵龜誤入漁網，業者立即通報海巡單位。海巡人員到場後測量，海龜體長105公分、體寬95公分，符合活體樣本標的尺寸；海洋保育署人員隨後為其裝設發射器及金屬標記，完成程序後進行友善放流，讓海龜重回大海。

據了解，三和定置漁場今年10月、11月皆曾出現活體海龜誤入網具情形，均由漁民協助放流。第一三岸巡隊提醒，台東沿海地區常見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，民眾如遇到海龜產卵時請勿驚擾，並在夜間減少光害，以免影響產卵；如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署服務專線118。

更多中時新聞網報導

半數主要水庫優養化 中南部重災區

林志穎全速前進 可望重返影視圈

禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險