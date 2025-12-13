綠要換下老柯換合作？黃國昌轟賴清德要拿柯建銘頭祭旗是自己家務事 民眾黨不介入

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

2024年賴政府上台後朝小野大，國會衝突日漸加劇，有媒體報導，近期綠營高層出面，向民眾黨傳達要以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機，盼雙方能重啟互動與對話，甚至進一步探尋合作的可行性。對此，民眾黨主席黃國昌今（13）日回應，三週前就收到民進黨接下來要透過媒體放話進行政治操作的風聲，但民眾黨不會介入他黨事務，至於有沒有民進黨的人來接觸？「黃國昌在這邊公開的你講沒有！」

黃國昌今天在黨部舉行記者會。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天上午在民眾黨中央舉行記者會，受訪時媒體詢問近期綠營高層出面，向民眾黨傳達要以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機，盼雙方能重啟互動與對話，甚至進一步探尋合作的可行性的議題。

對此，黃國昌回應，民進黨透過不具名放話說要以換掉柯建銘，作為跟民眾黨溝通的代價籌碼或條件，「我必須要說，請民進黨省省吧，這種廉價的政治放話，只是用無用的手段、掩飾自己的無能」。

黃國昌表示，三週前他們就收到民進黨接下來要透過媒體放出這種話，進行政治操作的風聲，「請容我嚴正告訴台灣社會，台灣民眾黨不會介入他黨的事務」，賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事，透過這樣的方式，只是掩飾賴清德只會用無用手段，掩飾自己的無能，與其繼續玩這種古老時代宮廷政治的伎倆，他還是再次的誠懇呼籲賴清德，民眾黨今天已經給賴清德三個解方，第一個，請遵守法律，第二個，請公正執法，第三個，如果真的有溝通的誠意，開大門走大路與在野黨領袖公開對談，好好地告訴台灣人民，為什麼賴清德可以不守法，那其他的人民是不是也可以不守法，還是台灣現在已經變成了一個獨裁特權的國家、不守法的特權，只有賴清德有、只有民進黨有？

