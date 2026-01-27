綠要收割幾次？藍青年軍打臉台灣101 諷「台灣市議員」

極限攀岩好手霍諾德25日完成徒手攀登台北101壯舉。（中時資料照，黃世麒攝）

美國攀岩高手霍諾德25日徒手登頂台北101大樓，引發國際關注，但副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文卻改稱「台灣101」，引發爭議。藍營青年軍滿志剛嘲諷，有部分「台灣市議員」想誤導民眾，幫中央收割蔣市府讓世界看見台灣的政績，這種一條龍帶風向搞幾次了？

國民黨台北市議員鍾沛君27日在直播節目中表示，她本身有懼高症，光想到霍諾德攀爬就起雞皮疙瘩，中間還有一段是霍諾德雙手懸空，只用腳勾著，氣定神閒，還跟玻璃窗裡的民眾揮手，結果揮手的民眾還被網友出征，其實這種大事，就是大家一起拍手慶祝就好了，沒必要去雞蛋裡挑骨頭。但為什麼很多人真的想要去試試看爬台北101？看到保全一直在吹哨子，很匪夷所思。

國民黨松山信義區擬參選人滿志剛提到，他聽過一些玩極限運動的同好討論過，台北101是相對比較好爬的，因為牆面許多設施是固定（形狀規則）的，霍諾德可以用一個規律的動作攀爬上去。第二，台灣的建築真的是真材實料！牆外旁邊四個LOGO其實是裝置藝術，而且已經蓋好那麼久了，還是可以很穩固，不會爬一爬突然就鬆脫，所以讓世界看見我們台灣的建築，真的是很真材實料！

滿志剛質疑，有「台灣市議員」在那邊喊說：「台北101」換成「台灣101」到底有什麼關係？「我就問，這到底是第幾次了？」當初在審TPASS的時候，民進黨先擋，事前不努力，事後又想讓行政院收割。普發1萬也是這樣，民進黨大罷免時阻擋，最後又要說是行政院的功勞。所以只要國民黨做成任何事情，或地方首長做出讓全台灣人都值得驕傲的事情、全世界都看得到的事情，民進黨就一條龍帶風向。

滿志剛直言，別傻了，並不會因為發一個廢文，大家就會忘記綠營口中的「台灣101」，其實是「台北101」。

