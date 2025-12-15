綠要求蔣萬安雙城論壇反應小紅書涉詐 蔣：簡舒培「龜孫子」留著自用

面對年底即將在上海舉行雙城論壇，台北市長蔣萬安將率團進行市政交流，並討論主題「科技改變生活」，陸委會針對兩市將簽署「水治理」與「技職教育」MOU，亦已審查通過，但綠營議員簡舒培卻拿小紅書打詐當藉口，要求蔣萬安不要當「龜孫子」；蔣萬安笑著回嗆，簡舒培想抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成且批准的，「所以我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」簡舒培成了唾面自乾的最好寫照。

根據TVBS最新民調，明年底首都市長對決，蔣萬安支持度不但領先綠營群雄，更重要的是蔣上任後滿意度節節上升，從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%。政治評論家黃揚明黃揚明認為，大罷免期間整體藍綠對立氛圍，加上過去溫良恭儉讓形象的蔣萬安，改變成戰狼式的答詢風格，讓選民更有感。

廣告 廣告

從蔣入主北市府以來，綠營議員質詢常常脫離市政議題，像日前民進黨議員林延鳳就「助理費案」頻頻跳針，要求蔣萬安打電話給同黨立委傅崐萁、陳玉珍，蔣萬安反問林延鳳是否有行政院長卓榮泰電話，「要記得提醒院長財劃法通過了，要執行喔！」

還有年中時，簡舒培表示川普列臺灣為首批談判名單，但蔣萬安卻說中央無作為，要求蔣萬安向民進黨道歉，當時蔣萬安反擊：「總統說臺灣還有音樂、副總統還吃潤餅，卓榮泰說大家安心睡。」、「議員要不要出來說說話、評評理」。事實證明，在日韓各國都確認後，台美對等關稅還等著美國總統川普批示，企業界剉咧等，賴清德總統卻還要大家有錢有閒看演唱會，賴種種荒腔走板的言論，也難怪萊爾校長的動畫深獲共鳴。

賴政府上台後，對美、日的傾斜與樂觀，在台美對等關稅和半導體產業鏈外移議題上，遲遲拿不出政策和規劃下，抗中保台成了唯一訴求與選票。綠營民代時不時拿出蔣介石照片，以其曾祖父質詢蔣萬安，卻忽略其祖父蔣經國對台灣的貢獻，總是拿台積電說嘴，卻絕口不提科學園區和台積電都是蔣經國近50年前的擘畫成果。

今年雙城論壇由三天縮短為兩天，外界認為應該是政治和輿論壓力才讓交流時程被迫限縮，蔣萬安則呼籲不可輕易言停，「如果停掉雙城論壇，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」。蔣認為雙城論壇必須持續舉行，並在對等尊嚴下維持善意互動，聚焦市政交流，即使面對綠營議員的跳針挑釁，蔣也毫無退縮的以戰狼式的回應，反而收穫更高的民意。

更多品觀點報導

沈伯洋與苗博雅的戰爭囈語 是社會心理建設 還是將台灣推向窮兵黷武？

小紅書被禁風向怎麼吹？最新數據：約25%聲量挺政府

