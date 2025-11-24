綠要求超巨蛋不要過度讓利財團 盧秀燕不滿這是人身攻擊

台中市民進黨議員謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融議員（如圖）聯合質詢，關心巨蛋與超巨蛋執行進度。謝家宜議員表示，盧市長最一直釋放超巨蛋的計劃進度，但是否忘了現在正在動工的台中巨蛋？耗資100億的台中巨蛋，在2030年只完工蛋殼，未來會不會因為超巨蛋而減低廠商投資巨蛋意願？

謝家宜說，超巨蛋的ＢＯＴ案，為民間提案，而且盧市長一再表示希望在明年底前完成簽約，身為市長應為市民利益把關，要求盧市長承諾絕對不會過度讓利、損害市民利益。市長盧秀燕說，「當然不會」

盧秀燕隨後也不滿表示，雖然議員的臆測對她來講是人身攻擊；台北大巨蛋歷經三任市長，也沒有人因為過度讓利而送法辦，在台灣公開透明，任何人違法就要接受法律制裁。

陳淑華痛批，謝家宜議員針對超巨蛋公共政策向盧秀燕質詢，要求盧必須優先顧及公共利益，避免過度讓利，盧秀燕竟然把公共政策監督當作人身攻擊。她質疑盧針對巨蛋追加到百億卻是空殼，而超巨蛋決策過程卻是快速拍板定案，盧秀燕是不是被問到痛點，以抹黑議員問政來為盧秀燕自己施政不力轉移焦點。

張芬郁表示，議員要求市長簽約超巨蛋BOT案，「不會過度讓利給財團」，是非常重要的提醒而非臆測，沒想到市長反應這麼大，認為這是對她的「人身攻擊」，張芬郁表示，此地無銀三百兩，市長無須過度解讀，否則反而變得奇怪了。

盧秀燕說，公務人員本來就不會圖利、讓利，本來就要遵守法律。盧也反問議員，「如果詢問議員你會收紅包？這是不是人身攻擊？」

盧秀燕強調，國際城市都是大小蛋都要具備，缺一不可，也請議員放心，這個有案子都是公開，目標就是要將兩顆蛋做起來。