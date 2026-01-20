綠視為「最強王牌」參選北市長？ 鄭麗君：考古題回答超過10年了

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人出席「臺美關稅談判說明記者會」。(記者涂建榮攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長首都選戰，行政院副院長鄭麗君因對美關稅談判的亮眼表現，被民進黨內視為「最強王牌」。對於民進黨內屬意她參選台北市長？鄭麗君今天在行政院記者會僅表示，「這是考古題了，我應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。

黨政人士日前向本報表示，鄭麗君在文化與經貿領域的亮眼實績，以及卓越的政策論述能力，是能牽制國民黨籍台北市長蔣萬安「外溢效應」的最佳王牌，「但還是要尊重她的個人意願」。

民進黨內評估，台北市是文化產業重鎮，鄭麗君不只具備經貿專業，過去在文化部長任內，也深獲文化圈及年輕族群讚賞，可望吸引中間選民；更重要的是，她具備優異的邏輯思考、政策論述的能力，與蔣萬安形成鮮明對比，鄭若點頭出戰台北市長，不僅「戰力可期」、能有效牽制蔣萬安，還能避免蔣跨區輔選帶動「外溢效應」。

鄭麗君今天在「台美關稅談判說明記者會」回應媒體提問時說，「最後一題跟今天主題無關，這是考古題了，我應該已經回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

