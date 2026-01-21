綠計算「昌拿機密消失42秒」蹭聲量？律師舉「2點」打臉！

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌19日將機密資料帶出國防秘密會議，綠委陳培瑜等人調閱監視器後發現，黃國昌攜出時間高達1分15秒、更有42秒消失在監視器死角。對此，國民黨議員秦慧珠批黃國昌「可笑、後續態度不佳」，同時間也批評綠營「測試秒數蹭聲量」，律師陳又新則反駁，專注在42秒「是可能的犯罪情境」，時間的計算很重要。

陳又新在《台灣向前行》節目中表示，詹晉鑒律師跟媒體人張銘祐告發黃國昌《刑法》故意或過失洩漏國防秘密罪、《國家機密保護法》及《國安法》，就必須要釐清事實，檢察官要去證明黃國昌是不是故意的，當中的過程、機會和可能性；這當中的75秒、沒有監視器的42秒，「這是他可能的一個犯罪情境」，這個時間的計算，就非常的重要。

廣告 廣告

陳又新直指「時間、跟黃國昌所在的位置」，這兩件事情是有必要去測量出來，對將來檢察官「啟動調查」是非常必要的。陳又新更批評黃國昌擔任多屆立法委員「不應犯下的錯誤」，明確的錯誤、至今連道歉都不願意，就用黃國昌自己的話「你根本不具備擔任立委的能力」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：綠計算「昌拿機密消失42秒」蹭聲量？陳又新「2點」反駁：很重要！

更多民視新聞報導

太子集團「送中」！竟是柬埔寨被「美國抓馬杜洛」嚇壞？

2年條款「陳昭姿拿免死金牌」？ 于北辰：恐是去「盧」來的！

國共論壇為鄭習會？「李四川反對聲音」曝光...網內互打？

