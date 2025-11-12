綠設普發現金服務站 基層批見風轉舵

全民普發現金1萬元12日起陸續入帳，民進黨中央11日發文黨公職「務必」在服務處掛出普發現金「便民服務站」布條，並由黨工致電黨公職本人要求立即辦理，不能只張貼海報應付了事。此舉招致不少黨公職不滿，批評黨中央為攬功，強制基層掛布條，除時間來不及，先前大罷免期間全力反對普發現金，如今又要基層大力宣傳，如同為錯誤決策「擦屁股」，陷基層於不義。

民進黨4日首度發文給黨公職，要求在服務處明顯處掛「全民發放現金1萬元便民服務站」布條、旗幟，7日回報情形。因不少黨公職只貼紅紙、海報，11日黨中央再度發公文並由黨工逐一致電黨公職本人，要求立即辦理，並附上擔任政策會執行長的綠委吳思瑤服務處相片當標準範例，14日前回報。公文並強調，中央黨部後續將檢視執行成果予以獎勵。

有北部綠營民代指出，黨中央連兩周下公文，並由黨工致電要求立即辦理，期間沒大量輸出布條提供懸掛，也沒補助，彷若「連下聖旨」，基層就得「遵旨」，感覺非常不舒服。

他說，大家不會拒絕選民服務，但大罷免期間宣傳反對普發現金，如今「轉彎」支持還要全力宣傳，讓基層「裡外不是人」。

另位民代說，有支持者質問「當初說不能債留子孫而反對普發現金；如今卻拿普發現金當政績，難道子孫不會知道這次債務是民進黨留的？見風轉舵討好選民，不是長久之計。」他認為黨應堅持立場。

一位綠營南部民代則說，黨中央下令設立「便民服務站」，說要協助民眾解決普發現金問題，但他覺得比較像為之前的錯誤決策「擦屁股」。國內早有發消費券、現金經驗，民眾有問題會問里長或議員，何勞黨中央下令。

民進黨中央昨在社群Threads發文，強調普發1萬元「是行政院發的」；吳思瑤也發臉書文、貼照片，慶祝服務處變身「普發現金便民服務站」。前國民黨青年部主任陳冠安批評，吳思瑤先前怒批普發現金破壞財政紀律、討好民粹，還說這筆錢可打造7艘海鯤號，如今「瑤身一變」成教大家如何領錢的小天使，這張照片反而顯露綠營急轉彎翻車的醜態，「早知如此，何必當初，實在丟臉」。

另民進黨中市議會黨團總召王立任昨上電台受訪時，呼籲支持者認捐每張1萬元民進黨募款餐會票券，希望可達100桌。國民黨中市議會黨團書記長李中暗酸，綠營各派系現在給民眾感覺都很有錢，哪需百姓捐錢，且賴總統曾強調很多人應不需要這筆錢，現怎會呼籲支持者認捐？