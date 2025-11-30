綠評估白選新北市長機率不高？黃國昌氣嗆：輪不到民進黨來說三道四！

政治中心／綜合報導

傳出民進黨內評估民眾黨參選新北市長機率不高，對此，黃國昌受訪回應稱輪不到民進黨說三道四。（圖／翻攝畫面）

距離2026九合一大選還有一年，新北市長選舉，民進黨部分確定由立委蘇巧慧出馬，民眾黨主席黃國昌也表態有意參選，但有媒體報導，民進黨內部評估，黃國昌代表藍白參選新北市長的機率不高，最終可以變成藍綠對決。對此，黃國昌今（30）日回應表示，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的吧。

黃國昌上午在民眾黨新北市議員陳世軒的陪同下，出席「民眾加菜啦！」活動，被問到「民進黨內部評估由您來參選新北市長的機率不高，最後還是會變成藍綠對決？」黃回應表示，台灣民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨來說三道四的吧！民進黨大概不管是見縫插針或挑撥離間，或放各式各樣的話，其實講話不負責任也不是一天兩天的事情了，根本沒有什麼評論的必要。

另外，對於在新北市未來藍白是否有合作空間，可能在13個議員選區都提名參選人？黃國昌回應，現在在全國的各個選區，只要議員的席次達到一定的席次以上，原則上就是會提一位。



