綠評赴美動機可疑 黃國昌嘆：悲哀油然而生

▲黃國昌稱率團前往美國華府與政府部門會談軍購與關稅，民進黨評論時間可議、動機可疑。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌昨日突宣布率團赴美，將與美國政府面對面會談軍購與關稅，民進黨回應評論時間可議、動機可疑，質疑當下國防最迫切的不就是儘速排審國防特別條例跟總預算？此外對等關稅豈是卸任的在野立委可以去接洽？黃國昌今（12）日感嘆稱，轉機之際看到民進黨反應「悲哀難過的情緒油然而生」，認為有這樣的的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

黃國昌此行訪美更定調「閃電、精準」，民進黨評論時間可議、動機可疑，對此黃國昌稍早於社群平台感嘆稱，轉機途中，看著民進黨對民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生，「我們國家的執政黨，到底怎麼了？」

廣告 廣告

黃國昌說，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，民眾黨還是毅然起身，果敢行動。

黃國昌說，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸，重申「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃國昌稱訪美談軍購、關稅 民進黨評動機可疑：即將下台的獨腳戲

不管會期！黃國昌突然飛美國 王定宇酸：一定非常緊急

影／赴美談國防、關稅 黃國昌：執政黨擺爛民眾黨有責任撐起國家