綠誰戰北市？王世堅曝「2男2女很適合」 特別點名她：就是美女挑戰俊男

政治中心／綜合報導

立委王世堅受訪稱讚高嘉瑜力推選北市長說，「她跟蔣萬安就是美女挑戰俊男，本身就是很好的話題。」（圖／翻攝畫面）

面對年底九合一大選，民進黨台北市長選舉人選仍未定，前民進黨立委高嘉瑜認為現任立委王世堅對戰台北市長蔣萬安是最精彩的組合。對此，今（28）日王世堅回應表示，自己認為適任的就是鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，認為這四人學養俱佳、才德雙全。其中更特別點名高嘉瑜，認為高聰明靈敏還有學經歷強，對台北市政熟練，若參選台北市長勝選率很高，「她跟蔣萬安就是美女挑戰俊男，本身就是很好的話題。」

對於被高嘉瑜認為可以選台北市長，王世堅在立法院受訪回應表示，自己跟高嘉瑜在議會都十幾年的好朋友，所以她一向口出美言，「我倒是覺得高嘉瑜才是真的適合，這幾個月來一直為我們黨舉才，也向黨報告過，覺得最適任的就是鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜他們都是非常適合，他們簡單講就是學養俱佳、才德雙全。」

王世堅特別點名高嘉瑜，雖已經將近兩年時間離開公職，但她在很多政論節目上發表很多政治分析，「我認為高嘉瑜聰明靈敏還有學經歷那麼強，對台北市政熟練她參選台北市長，勝選率很高，她跟蔣萬安就是美女挑戰俊男，本身就是很好的話題。」

王世堅指出，另外幾位更不用談，他們口才便給，對台北市政也非常深入了解，像徐國勇、莊瑞雄擔任過北市議員好幾屆，他們在法律、深入對市政了解處理市政駕輕就熟，這很適合」，不過，高嘉瑜也是法律界的高手奇才，是台大法律系畢業，這幾位真的很適任。

王世堅認為鄭麗君、莊瑞雄、徐國勇、高嘉瑜，都適合代表民進黨參選台北市長。(組合圖)

