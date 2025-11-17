桃園市長張善政17日接受備詢。（圖／桃園市議會）

2026桃園市長選戰引發各界關注，民進黨尚未確定人選，藍營市議員林政賢製作了「張善政vs.林佳龍」的對比圖表。現任桃園市長張善政表示有意爭取連任，並以雷根總統的典故暗示自己雖年長十歲，但經驗豐富是優勢。綠營議員則表示，無論是林佳龍、何志偉或王義川出馬，都是優秀人選，將全力配合黨中央決定，共同爭取2026年勝選。

桃園市長張善政17日接受備詢。（圖／桃園市議會）

在桃園市議會的質詢中，國民黨議員林政賢特別準備了一份「張善政vs.林佳龍」的對比圖表，引發現場討論。該圖表顯示，兩人在中央經歷和市長歷練方面不相上下，但張善政在學術經歷上略勝一籌。當話題轉到年齡差距時，林政賢指出張善政比林佳龍大了十歲。

廣告 廣告

面對年齡話題，張善政巧妙回應，建議將年齡優勢標記在自己這方。他引用了雷根總統競選連任時的回應：「我不會以我的對手因為他年紀輕沒有經驗來攻擊他」，暗示自己的年長反而代表著更豐富的經驗。張善政也明確表示，若市民支持，他當然會爭取第二任。

綠誰戰桃? 藍議員製「張善政vs.林佳龍」圖表。（圖／桃園市議會）

隸屬於正國會的民進黨桃園市議員彭俊豪則認為，2026年民進黨的候選人無論是林佳龍、何志偉或王義川，都各有優勢，有的年輕有衝勁，有的擁有豐富的行政經驗。他表示，作為「小雞」，一定會全力配合「母雞」，在2026年一起贏得大選。

值得注意的是，林佳龍近期在外交事務上表現活躍。周一清晨4點，他親赴桃園機場迎接友邦吐瓦魯總理戴斐立。林佳龍還發布了一段短影片，選用了Super Junior的舞曲《Super Clap》作為配樂，難道是暗示為近期的外交成績「拍拍手」。對於是否參選桃園市長一事，截稿前林佳龍辦公室尚未回應。

更多 TVBS 報導

羅智強批不值得同情 沈伯洋酸：選不上黨主席果然有原因

邱議瑩忙推銷搶農會票 藍綠3對手「捧場」

藍綠大和解？邱議瑩辦高雄農漁產盛典 柯志恩、謝龍介現身捧場

選台北市長？國民黨公布「沈伯洋滿意度」民調 本人表態了

