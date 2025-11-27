綠誰選台北市長？謝龍介預測賴清德盤算：讓卓榮泰打這一仗

民進黨究竟2026台北市長選舉究竟要派誰出來選，外界點名不少人，但目前表態有意願的，僅有「壯闊台灣」創辦人吳怡農表態爭取提名，至於民調第一的立委王世堅則一再重申不會爭取。對此，國民黨立委謝龍介分析，以他對賴清德總統的了解，王世堅是不太可能，很有可能讓行政院長卓榮泰來打這一仗，「不要小看卓榮泰，只要回來參選，在台北市就不一樣了，整個局面就會逆轉」。

國民黨立委謝龍介。（資料照／中天新聞）

目前綠營檯面上被點名參選2026台北市長的可能人選，除了吳怡農和立委王世堅外，另外還有行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，就連社民黨台北市議員苗博雅也被點名，但先前有最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。

謝龍介今（27）日上網路節目，談到綠營2026台北市長這局時表示，他若是賴清德的幕僚，加上自己對賴的理解，真正有效的不是王世堅，所以不會打這張牌。

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／中天新聞）

謝龍介分析，民進黨在提完名後剛好是農曆過年前後，屆時把現有內閣打造成一個「戰鬥內閣」是必然的，包括讓副院長鄭麗君或是其他人接閣揆，讓卓榮泰去打台北市長一戰，這樣可以箝制北北基桃。

謝龍介提醒，千萬別小看卓榮泰，尤其他在歷經這1、2年的行政院長歷練後，不管他施政如何，只要回來參選，在台北市就不一樣了，這樣整個局面就會逆轉，屆時賴清德民調，大約就從40%突破到45%。

謝龍介預測賴清德有可能讓行政院長卓榮泰去選2026台北市長。（資料照／中天新聞）

謝龍介還說，為何賴清德要如此固執地用他的人在各地方選舉，背後最重要的原因，就是不想再讓人背叛一次，尤其賴清德在2024經歷過背叛，內心勢必非常的痛，遲遲無法釋懷。

