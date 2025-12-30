綠諷「軍演是蔣萬安帶回的伴手禮」 王世堅逆風挺：他這次做得剛剛好

大陸解放軍東部戰區29日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，今（20日）起進行實彈射擊。民進黨大酸，台北市長蔣萬安才從上海參加雙城論壇返回，隔天大陸就軍演，質疑「大陸給蔣萬安帶回的伴手禮？」不過，民進黨立委王世堅逆風幫蔣說話，認為他這次做得剛剛好，「我個人不會用比較戲謔的口吻，針對不同政黨，政治領袖評論」。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

台北上海雙城論壇在28日落幕，蔣萬安當天往返，大陸29日就宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，今天進行實彈射擊。蔣萬安昨天上午接受聯訪時，針對解放軍軍演表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定，就是一貫的要對話，不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯。

廣告 廣告

不過，民進黨立委吳思瑤在臉書發文批評，「大陸給蔣萬安帶回的伴手禮？」蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演！沒有什麼「雙城好，兩岸好」，波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇的蔣萬安，終於踢到一個更大的鐵板！還要輕信、取悅大陸嗎？

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

對於黨內同志批評蔣萬安的言論，王世堅今天被問及此事時回應，他個人不會用這種戲謔的口吻，去針對不同政黨、政治領袖進行評論，蔣萬安除了是台灣2300萬人的一份子，更是我們首都台北市長，代表台北去和上海進行雙城論壇，城市之間的交流沒有問題。

王世堅續指，除非交流中有檯面下的密會就不好，但就他看來，蔣萬安做得剛剛好，上午去，晚上就回來，行程也很公開透明，所以她不會把對岸要不要軍演，當作是蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

王世堅也說，倘若蔣萬安去，大陸就該收回軍演，我們不敢做這樣的奢望，他只針對蔣萬安這趟去談了什麼、有無談其他是我們全體國人不知道的，若是沒有的話，「我不去戲謔他」。

延伸閱讀

陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態

快閃2025雙城論壇 蔣萬安留下多項紀錄

陸圍台軍演綠酸蔣萬安 詹為元反嗆：心中只有政治沒人民