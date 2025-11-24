綠議員促強化關懷獨居長者 盧秀燕允諾跨局處強化「複式守護網」 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中65歲以上人口逾49萬、獨居近6千人，今年9萬件救護中長者佔4成，且近期接連發生多起長者倒臥家中、數日無人知的案件；市議員陳雅惠今（24）日表示，多起案例顯示台中照護網、訪視制度與預警系統嚴重落後，市府的高齡安全網恐已全面失靈，要求立即啟動跨局處整合與智慧守護網，避免悲劇再發生。

「沒有數據，要怎麼制定政策、防止下一件悲劇？」陳雅惠指出，台北市今年自1到8月有71位孤獨死者，但台中卻沒有孤獨死統計；且審計處曾提醒市府，列冊率下降、清冊不完整、緊急救助設備不足、訪視不到位，但問題毫無改善。

陳雅惠說，113年度市府編列3448萬元，實際執行僅1831萬，連一半都不到，根本是行政怠惰，她要求市府成立「高齡者關懷跨局處整合平台」，由副市長統籌，結合社會局建檔訪視、民政里鄰系統回報、警察巡查高風險戶、消防破門救援、衛生局健康追蹤，並串連宗教、社區與志工團體，建立真正的「社區守護網」。

市議員陳俞融、陳淑華則表示，孤獨死，反映市府長照網絡與社區關懷系統的破洞，「不能等悲劇發生才補破網，更不能把責任推給家屬或鄰里」。他們並要求市府立即盤點高風險名冊、增加訪視頻率，並強化緊急通報與社區志工支援。

台中市長盧秀燕回應，孤獨死不限於弱勢長者，許多年輕人也選擇獨居，因此社會局、民政系統及警政單位都需要共同合作，透過志工、里鄰關懷與區公所動員，強化「複式守護網」。

盧秀燕強調，對於選擇獨居、與家人少聯繫的長輩，市府會透過多元方式勸導其建立聯絡人資訊，並承諾持續補強安全網，避免憾事發生。

社會局長廖靜芝指出，衛福部將於2年內啟動獨居長者普查，並補助地方人力，台中會全力爭取。市府也會提升訪視、增加緊急通報系統裝設率，讓獨居長者獲得更完整的關懷支持。

照片來源：陳雅惠辦公室提供

