綠議員促普發5萬 盧：若有餘裕非常樂意

台中市議會昨（十三）日進行定期會市政總質詢，民進黨市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、謝家宜及林祈烽等要求台中市府加碼普發現金五萬元。市長盧秀燕表示，台中市財政很辛苦、並非盈餘，而是「短絀9億」、6年來地方稅收「短徵17億」，未來若有盈餘會很樂意普發現金，也需視年度財政狀況而定；若現階段堅持普發現金須用舉債的方式，舉債則需要有相當市民的共識。

「只要有餘裕非常樂意普發現金、也非常想發！」盧秀燕市長表示，身為地方首長，只要有錢大家都很想發，但目前6都因為財政很辛苦都沒辦法發。盧秀燕補充，她上任時全台中市民平均負債是每人3萬6,000元，現在市民負債已降低為每人不到3萬，等於過去幾年台中市已降低負債高達185億元，同時台中獲得的中央補助相對較少，在債臺高築下台中市還能減債，顯示台中市的財政紀律相當良好。

盧秀燕補充，中央也對台中市減債成效表示肯定，台中市獲中央核定112至114年度財力級次由第三級躍升第二級，為6都中唯一升級的直轄市，代表台中積極推動各項市政建設，財政努力也獲肯定。