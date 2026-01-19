綠議員初選廢「禁大咖條款」 賴蕭卓肖像能重返看板

民進黨選對會今天（19日）提出「禁大咖條款」，限制議員候選人在文宣中使用總統、副總統、行政院長等肖像時，應事先取得與當事人同意。（資料照片／王侑聖攝）





民進黨2026年縣市議員初選戰火四起，相關時程預計春節後正式啟動。選對會今天（19日）拍板定調，延伸先前縣市長初選的「禁大咖條款」原則，但在議員初選部分適度放寬。未來只要取得總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，以及選對會成員的同意，候選人即可在文宣中使用相關肖像。不過，凡屬支薪的中央黨部黨工，仍全面禁止納入背書或肖像使用範圍，以維持初選公平性。

針對2026年縣市長初選，民進黨中央黨部去年9月發函各地方黨部強調，為確保選舉公平，在黨內提名程序尚未完成前，爭取提名者不得於任何文宣中使用總統、副總統、行政院長及選對會成員的影音、肖像或簽名等個人資料，已使用者須立即下架；若需使用本黨從政同志或其他人士相關資料，亦須事先取得當事人同意，經檢舉卻無法出示同意書者，相關文宣同樣應即刻撤除。

民進黨選對會今天下午召開會議，對此，發言人吳崢會後轉述指出，會中針對各直轄市議員初選事宜進行充分討論，並花費較多時間就選務執行細節交換意見、凝聚共識。

另有黨內人士補充說明，先前在縣市首長初選階段，黨內設有俗稱「禁大咖條款」的規範，明定不得於文宣中使用總統、副總統、行政院長及選對會成員的肖像或相關形象素材。不過，選對會今日拍板，議員初選部分將適度放寬，只要事前取得當事人同意，即可使用相關人士的肖像或文宣素材。

不過，該人士也特別提醒，中央黨部支薪的專職黨工仍須遵守黨內既有規定，維持選務中立，不得公開表態或介入選舉；例如黨祕書長徐國勇、發言人吳崢等人，仍不得對特定人選表達支持。相較之下，具選對會成員身分、但非中央黨工者，如王定宇、莊瑞雄等，則可依其所屬派系立場，表態支持相關人選。（責任編輯：王晨芝）

