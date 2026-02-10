綠議員初選最終日大爆滿 邱議瑩、許智傑站台新人接棒

民進黨高市議員初選登記今（2/10）日截止，高市黨部一早湧現人潮，多名參選人把握最後關鍵時刻完成登記。施書瑜攝



民進黨高市議員初選登記今（2/10）日截止，高市黨部一早湧現人潮，多名參選人把握最後關鍵時刻完成登記，立委邱議瑩、許智傑、林岱樺接力現身陪同，為子弟兵抬轎助陣，象徵世代交棒意味濃厚。現場更出現毛小孩、播放市長陳其邁推薦影片等橋段，為初選戰況增添話題性。

民進黨高雄市議員初選登記今日進入最後一天，高市黨部上午即湧入大批參選人與支持者，場面熱絡，多位立委接連陪同新人或支持對象完成登記，展現黨內整合氣勢，也凸顯新生代戰力接棒布局。

民進黨高市議員、黨部主委黃文益今日第三度完成登記，並帶著認養浪犬「小花」及動保團體浪犬現身，宣示未來將延續陳其邁市府施政方向，深化友善動物政策，爭取2026年勝選。

立委邱議瑩一早陪同第一選區「大旗美」林慧欣，以及第十選區「前鎮、小港」林浤澤完成登記，邱議瑩表示，民進黨長期重視青年培力與世代傳承，期盼民主力量持續在地方扎根，並祝福所有參選人順利過關，延續議會過半優勢。

林慧欣指出，自己出身平凡家庭，深耕大旗美多年，感謝邱議瑩長期栽培與肯定，未來將聚焦長照、幼托、客家文化傳承及地方創生，盼為山城注入新動能。林浤澤則表示，身為前鎮、小港在地子弟，投入初選雖具挑戰，仍選擇勇敢前行，期望延續民主精神，為臨海城市持續打拚。

隨後，立委許智傑陪同第九選區（鳳山）參選人蘇致榮登記，並特別送上新鞋，象徵其長時間勤跑基層、腳踏實地服務地方，蘇致榮表示，過去4年累積服務經驗，未來將深耕鳳山，並以打造高雄成為最強AI首都為努力目標。

前鎮、小港區新人黃雍琇則強調女力挺女力，多位現任女議員也現身陪同完成登記，還有多位現任女性議員、消防志工及志工媽媽團體到場力挺，並播放「陳其邁市長初選唯一推薦參選人」影片。

下午，立委林岱樺也現身陪同大寮、林園選區參選人、前高市議會副議長蔡昌達完成登記，力挺在地力量。

民進黨高市黨部表示，本屆直轄市議員初選擬提名34席，截至昨日已有30人完成登記，最後一天在多位曾角逐市長初選的立委陪同下，為初選戰局正式揭開序幕。

