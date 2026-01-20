綠議員初選激戰 民進黨湧言會布局4都提11新人搶政治版圖

民進黨湧言會推派11新人搶布局4都政治版圖，展現出綠營新世代強大的即戰力。（圖／湧言會提供）

今年底將舉行九合一大選，民進黨湧言會今天（20日）舉行「十一登場，勢不可擋」全國議員參選新人記者會。召集人、民進黨立委王定宇偕同立委林楚茵、黃捷站台，為11位涵蓋多元專業領域的參選新秀拉抬氣勢，成員橫跨國際關係、飯店管理、醫療護理、消防救災及工業設計等專業領域，並取名「台灣尚湧」諧音梗，展現出綠營新世代強大的即戰力與守護台灣的決心。

新北市議員李宇翔、台北市議員林延鳳今共同主持湧言會全國議員參選新人記者會。在首都戰場，湧言會派出3名戰將，分別為松山信義區郭凡、中正萬華區康家瑋，以及大安文山區劉品妡。郭凡擁有雪梨大學國際關係學系的學歷，強調要將國際城市管理經驗落實於松信；康家瑋具備瑞士飯店管理大學SHMS碩士背景；劉品妡畢業於英國倫敦大學國王學院，具立法院與市議會助理的紮實歷練。

台南市部分，則推派2人，包含中西區北區的林建南，以及東區的卓佩于。林建南曾任台南市府機要秘書與王定宇委員辦公室副主任，強調將以市政專家身分推動「建設大台南」；卓佩于從小便是「市場女兒」，出身基層，卻拚成「學霸」，榮獲成大斐陶斐獎學金，也曾擔任王定宇辦公室主任。

湧言會推派11名新人，成員橫跨國際關係、飯店管理、醫療護理、消防救災等專業領域。（圖／湧言會提供）

至於高雄市推出最多參選人，分別為左營楠梓區張以理、大寮林園區蔡昌達、鳳山區鄧巧佩、前鎮小港區黃雍琇，以及平地原住民區巫振興。張以理曾任市府青年局長，主張將用設計思考為城市注入美學；蔡昌達則是捲土重來力拚回歸議會；鄧巧佩曾任黃捷服務處執行長，身兼護理專業；黃雍琇則擁有多年消防志工經驗；巫振興已服務族人長達25年，期盼成為族人最堅實的靠山 。

此外，新北市中和區的張志豪也將以中央黨部的專業經驗，回鍋延續問政與服務能量。



