綠議員初選開跑 堅瑜互拱選市長

民進黨布局年底九合一選舉，六都市議員4日至10日展開領表、登記，立委王世堅（中）4日陪同3位小雞登記參選，自打趣稱民進黨已形成新派系「堅系」。（邱芊攝）

民進黨布局年底九合一選舉，六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，北市首日由議員王孝維搶頭香，立委王世堅陪同3位小雞登記參選，並自稱民進黨已形成新派系「堅系」，王世堅還差點巧遇回鍋參選內湖南港議員的前立委高嘉瑜，兩人隔空互相推薦對方角逐台北市長，王世堅盛讚高嘉瑜「才貌雙全」，呼籲她識大體「要選就選市長」。

本屆北市議員民進黨提名26人、當選21席，下屆採保守提名策略，除北投士林提名5人，在內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山等5選區皆提名4人，昨已有8人登記參選。

王世堅昨陪同辦公室助理賴俊翰、大安文山擬參選人陳聖文、松山信義擬參選人呂瀅瀅領表，高喊口號「堅定信賴、瀅到有聖」，打趣稱民進黨已有最小派系「堅系」。

王世堅說，高嘉瑜才貌雙全，參選議員是大材小用，要選就選市長，高嘉瑜性格豁達、識大體，即便退一步參選議員，也會樂於與選區提名議員聯合競選，但仍會勸高「更識大體一點，直接選市長。」

高嘉瑜昨登記時差點與王世堅巧遇，但王卻稱有行程先離開，場面有些尷尬，高嘉瑜笑說私下每天都有互動，「相信堅哥在每個選區都會成為大家的吉祥物」，更說唯有王世堅具備能帶動全台選戰的聲量，希望王代表民進黨參選台北市長。

王孝維指出，民國107年選舉，高嘉瑜拿下選區最高票讓他落選，此次「最危險的絕對是王孝維」，盼高能以身作則，手下留情幫忙輔選，帶領選區議員再造4席全上佳績。

國民黨議員游淑慧分析，高嘉瑜是不管什麼顏色的票都會吸到的「吸塵器」，雖然高說自己會扮演母雞，但民進黨還是要審慎評估，這隻母雞會不會先壓垮小雞。

高嘉瑜強調，盼以「新人」姿態重新站起來，回顧99年首次參選，民進黨在港湖從2席成長到4席，後來因泛綠分裂跌至3席，此次她以「票票民進黨、港湖全壘打」為目標，會與所有候選人並肩作戰，未來也會配合黨內配票政策。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，為了避免黨內踩票現象，下屆採精準提名25席，確保每位候選人都能上壘。