綠議員初選 北市多人登記爆煙硝味

民進黨立委王世堅（右三）及莊瑞雄（左二）6日陪同台北市議員洪健益（右四）、張文潔（右五）、何孟樺（左五）及劉耀仁（左四）等人前往民進黨台北市黨部登記參選，並高呼口號為自己加油打氣。（范揚光攝）

民進黨六都市議員4至10日展開初選領表、登記，北市各派系人馬6日不約而同至黨部登記，新潮流、湧言會小雞由現任議員陪同，英系則由立委莊瑞雄、王世堅領軍，由於日前王世堅才帶著3位「堅系」小雞登記，被外界解讀有意選北市長、是最強母雞，王則再次否認，笑說自己「不是母雞是雄性」，莊瑞雄籲支持者不用擔心，綠營推出的市長人選，一定是強棒中的強棒。

北市議員選舉綠營採保守提名策略，除士林、北投提名5人，其他5個選區皆提名4人，目前已有33人表態參選要搶攻25席，現任與新人皆須投入初選，截至昨日，民進黨北市黨部累計有20人完成登記。

廣告 廣告

昨新潮流擬參選人馬郁雯、陳又新，由連任8屆議員的李建昌陪同，李說，希望把棒子傳給優秀的下一代。馬郁雯則說，自己每天清晨外出、深夜收工，沙啞嗓音是努力的證明。

湧言會則推出現任議員林延鳳、顏若芳，以及擬參選人劉品妡、康家瑋、郭凡投入選戰，5人與資深藝人楊烈同框，林延鳳、康家瑋將擇日再登記。顏若芳說，雖然已歷經3次初選，但外界認為現任「一定穩上」反而帶來更大壓力。

新系馬郁雯前腳先登記，康家瑋喊出自己是「在地囝仔」，絕不是為了選舉空降，隔空喊話增加現場煙硝味。

英系方面，王世堅、莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺完成登記，由於王世堅日前才帶著3名「堅系」新人登記，被外界解讀有意選市長，成為最強母雞。

王世堅再度否認，說自己「不是母雞是雄性」，強調民進黨人才濟濟，像在場的莊瑞雄、行政院副院長鄭麗君，以及回鍋參選的前立委高嘉瑜等人，都比他優秀。

在場被點名的莊瑞雄則說，雖然母雞人選尚未出現，但看到小雞們活蹦亂跳，代表團隊相當團結。他表示，與過往時程相比，目前首都市長人選討論仍太早了，他保證民進黨在北市推出的人選，絕對會是戰力十足的「強棒」。

國民黨初選辦法預計在農曆過年後公布，過往提名原則會保障現任議員，若有多出席次會讓有意參選者經初選決定提名；民眾黨已在6選區各提1人。