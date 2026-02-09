綠議員初選／「扶龍王」中市站台

立委何欣純以「母雞」之姿，昨陪黨籍兩大派系議員參選人登記，立委王世堅、莊瑞雄也陪同，如同造勢大會。記者游振昇／攝影

民進黨台中市議員初選登記進入高潮，派系動員意味濃厚，英系與新潮流系議員及擬參選人組隊登場，市長提名人何欣純昨到場，以「母雞」之姿宣示啟動二○二六地方選舉，喊出團結作戰、力拚議會過半，為下屆重返市府鋪路。

民進黨市黨部昨氣氛熱絡，兩大派系分別舉行聯合登記記者會，象徵基層整軍。何欣純強調，台中「失落八年」，市政發展停滯，市民期待一位敢做決定、敢負責任的市長；她願意承擔責任，帶領「小雞」深耕地方，逐一解決問題。她並以日本政局為例指出，高市早苗身為領導者，清楚說明方向，才能凝聚支持、帶動勝選。這場聯合登記，不僅是議員初選起跑，更是市長選戰的造勢戰。

英系方面，邀來「扶龍王」立委王世堅、莊瑞雄站台。王世堅直言，「台中英世代」已在議會建立灘頭堡，將成為何欣純攻城略地的關鍵助力；莊瑞雄則形容團隊「有老幹、有新枝」，世代交替完成，母雞小雞聯合作戰，有信心交出亮眼成績。新系展現整隊氣勢，強調過去在議會監督市政，持續捍衛「台中價值」。正國會今天接力登記，除派系動員外，由網紅立委王義川加持，營造聲量與話題。

市黨部主委許木桂指出，民進黨現有二十四席議員，本屆規畫提名三十二席，策略轉向「保守提名、集中火力」，避免過去提名過多分散票源的情況，目標席次「全壘打」，評估尚有二至四席成長空間。黨內人士說，若市長、議員選戰節奏一致，可望衝高整體得票結構，為議會過半奠基。

國民黨市黨部主委蘇柏興表示，下屆議員提名採「現任優先」，三月啟動作業，分兩階段辦理；第一階段先提名爭取連任者，第二階段針對空缺席次協調或民調決勝，力拚保持掌握四十席的戰果。市長人選由黨中央統籌，與議員提名時程不同；外界關注市長初選民調是否過晚，藍營強調依既定規畫推進。

民眾黨積極布局多個選區，主委陳清龍表示，部分選區若出現兩人競逐，將先行協調，不成再辦初選，力求穩健提名。目前北屯還在協調，另邀友軍入黨，以下屆成立民眾黨團（三席以上）為目標。

