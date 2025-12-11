綠議員問普發現金能給多少 中市府這麼說

▲市議員陳俞融今天提臨時動議，要求市府評估普發現金的金額。（圖／陳俞融提供，2025.12.11）

[NOWnews今日新聞] 嘉義市議會提案普發現金3000元，市長黃敏惠加碼到6000元，成為全國進度最快的地方政府。台中先前由議會「送市府研究辦理」後胎死腹中。市議員陳俞融不死心，今天再提臨時動議，市府也火速回應，強調財政並無餘裕，未來在財政穩健前提下，將樂意評估普發現金。

嘉義市政府日前正式通過提案，在不排擠公共建設前提下，將加碼普發市民每人6,000元現金。陳俞融指出，台中號稱全台第二大城市、財政是六都最健全，但同是國民黨執政的城市，嘉義能做到「還稅於民」，台中市民看著嘉義市民的幸福，難道沒有相對剝奪感嗎？

陳俞融今（11）日在市議會三讀會提出臨時動議，提案要求盧市府立即盤點財政，請財政局別再用沒錢當藉口，並參考嘉義市模式，儘速評估普發現金的可行方案與發放金額。陳俞融說，市民寧可將每年幾億元的購物節預算換成普發現金，市府若評估可行，應儘速提出追加減預算案送交議會，讓市民在農曆年前後，感受到真正的溫暖。

議長張清照裁示送市府研究辦理，台中市長盧秀燕當場未有任何回應，市府則是火速回應，強調今年度售地收入不如預期、中央補助款大幅縮減，加上重大建設經費需求高峰及景氣不確定性等因素，財政壓力明顯攀升，必須在不影響市政推動與民生照顧的前提下研議開源節流方案。

中市府表示，目前無支應普發現金餘裕，未來若財政轉佳、年度收支允許，會本於照顧市民的立場，審慎評估普發現金的可行性。

