綠議員喊北捷攻擊案死者「每人600萬撫恤金」 蔣萬安神情凝重未回應

北捷隨機攻擊事件導致3位民眾不幸遭殺害，政府如何撫卹引發關注。台北市議會民政委員會昨（22）天召開會議，召集人許淑華喊話，希望北市府針對3名受害民眾予以600萬元撫恤金，且喪葬費用由北市府全部協助，但恐怕只有在北車對抗嫌犯的余家昶符合條件。台北市長蔣萬安今（23）日被問及此事嚴肅不語，僅於會中喊話拒絕再提嫌犯的名字，不希望他成為被記住的人。

台北市議會民政委員會召集人許淑華昨日貼出會議結論，內容包含向北市府提出建議，針對不幸受害的民眾，皆由北市給予600萬元撫卹金，並負擔全額喪葬費用。蔣萬安今日上午召開市政會議，會前被媒體問到，議會建議北市給予3位受害身亡的民眾各600萬元撫卹金，他則神情凝重地快步走過，並未對此做出回應。

廣告 廣告

蔣萬安被問及撫恤金問題，神情凝重快步離去。圖／台視新聞

攻擊案死者600萬撫卹金？僅余家昶適用法條

許淑華表示，希望能為3名受害者爭取到最高的理賠跟最好的撫卹，不過國民黨北市議員詹為元則認為，沒有法源依據就任意發放撫卹金，可能會造成公務人員違法。

事發當日，余家昶在捷運站內奮勇對抗北捷惡嫌，北市依照幫助員警拘捕人犯條例，研擬給予最高600萬元撫恤金，加上場域捷運站保險理賠500萬，和遺屬補償金180萬，約可領到1280萬元。而在誠品樓下受害的蕭姓騎士，除了遺屬補償金之外，由於是夜班保全上班途中，可領到職災慰問金，包括補償金40個月月薪，以及喪葬補助5個月月薪；至於誠品內的王姓行員，則恐怕只能領到180萬元遺屬補償金，與蕭姓騎士兩人都不符合撫卹金條例。

北市社會局長姚淑文表示，有很多民眾來電希望能協助傷亡的當事人、家屬，「（可以）運用我們的愛心公益平台，1219補助專案，達到捐款的一個目的。」

受害身亡的三位民眾當中，僅余家昶一人符合撫卹條例。圖／台視新聞製圖

拒公開提嫌犯姓名 蔣萬安：不讓他成為被記住的人

此外，蔣萬安在市政會議上更定調「拒絕再提嫌犯名字」，因為在2019年紐西蘭基督城清真寺發生槍擊案，當時造成49人死亡的慘劇，當時的總理阿德恩就拒絕在記者會中提到槍手的名字，他強調他不願意讓槍手因為恐怖的罪行獲得任何名聲。

蔣萬安表示，他非常認同當年阿德恩總理的做法，強調嫌犯目的就是要造成恐慌，不希望嫌犯得逞，成為被社會記住的人，因此不願公開提到嫌犯姓名，期盼以此撫平12月19日的傷痛，只讓大眾記住真正該記住的英雄大名。

台北／陳蜀強、馮浩宇 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

北市議員質疑北車案發時「站內0捷警」捷警隊長坦言「警力確實有限」

張文金流曝光！家屬匯37萬接濟 犯案前夕帳戶「餘額僅剩39元」

黑衣男搭捷運突喊「找張文」！車廂氣氛凝結 女星目睹嚇：怕模仿效應