綠議員喊民調超車李四川 劉和然：人生節奏要「鬆慢勻柔」

針對爭取國民黨提名參選新北市長，劉和然表示，人生都是全力以赴，也理解議長擔憂，但如果為了單一目的做事情會讓生活變成很亂，要學會「鬆慢勻柔」。（POP撞新聞提供）

民進黨籍議員山田摩衣日前在政論節目透露新北市副市長劉和然民調超車台北市副市長李四川，台北市議長戴錫欽則稱李四川民調與民進黨籍新北市長參選人蘇巧慧民調縮小中。對此劉和然表示，人生都是全力以赴，也理解議長擔憂，但如果為了單一目的做事情會讓生活變成很亂，要學會「鬆慢勻柔」。

劉和然表示，他沒看過這個民調，針對他和李四川誰比較合適參選，他認為此次國民黨在新北有個很大特色，就是兩個擬參選人都是從基層出來，跟政治出身的參選人各有特色、優點與強項，基層出來最大好處是公務體系建立可長、可久制度，選舉的話就要看人，有些人有眼光、紮實努力，有些人則是「這次選完想到下次在哪」。

「人生如果為了單一目的做事情，會讓生活變成很亂」，劉和然說，他前陣子參加太極拳活動，學到了「鬆、慢、勻、柔」，如果你為了單一目的會讓生活不愉快，就算最後國民黨提名不是他，「君子之爭，每個人你想要走這條路，你就要有這個心胸」，只要過程機制公開透明，目標勝選，不管多少人參與，最後結果一定要團結，被黃暐瀚稱讚22縣市市長參選人中心態最放鬆的「就是劉和然」。

