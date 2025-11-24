綠議員喊統戰逼進台北市！柳采葳上火線反擊

▲台北市議員洪健益近日掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板。（圖／取自洪健益臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文本月上任後，親中立場頻遭質疑。台北市議員洪健益近日就在台北市街頭掛上一面看板，寫著「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」，他昨（24）日直言看不慣中國的統戰動作越來越直接，更怒指台北市長蔣萬安保持沉默就是一丘之貉，所以他希望藉由這面看板提醒台北市民。對此，台北市議員柳采葳狠嗆，投給洪健益就是投給「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨。

洪健益昨發文表示，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接！中國統戰逼近台北，身為台北市議員，他不能視而不見。但最讓人更憂心的是：面對這些議題，蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣萬安不敢說；鄭麗文親共急統，蔣萬安也不敢吭聲。沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許。

廣告 廣告

因此，洪健益受提到，他的支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

不過，對此，柳采葳也狠嗆，投給洪健益就是投給「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，他們貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快，現在民進黨議員面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，民進黨如果真有本事，就公開說清楚，支持民進黨這種「共諜門戶大開」的執政方式嗎？這種看板，就是民進黨式的假議題，真對立。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李四川備戰動作曝光！傳已探詢新北看板 簡舒培：蔣萬安完蛋了

黃國昌市長夢碎？只獲得28.6%選民欣賞 林濁水：選議員是無敵手

黃國昌校園策略翻車？周偉航爆他劍指台北市！氣勢差讓柯文哲急了