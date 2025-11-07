綠議員憂高嘉瑜回鍋搶票 詹為元：去年怎不全力幫她輔選
前民進黨立委高嘉瑜近期因槓上大賣場引發關注，外界認為這是她參選2026年台北市議員的起手式，此舉讓綠營港湖區議員備感壓力，何孟樺甚至喊出「鳳凰不與雞爭食」。對此，國民黨台北市議員詹為元直言，「早知如此，何必當初」，質疑這些人為何2024年不全力輔選高嘉瑜。
詹為元6日上中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，當初高嘉瑜2024年競選立委連任時，綠營在地議員若好好輔選她，今天就不會有這個狀況。他提到，何孟樺喊「希望高嘉瑜更上一層樓」，但高嘉瑜並非不想往上發展，只是欣欣董座、基隆市長、立委選舉都無法成功。
詹為元直言，高嘉瑜最後只好用這個「起手式」重返政壇。他讚賞高嘉瑜不愧是政壇前輩，這個起手式真的很高明，完全與選舉、政治無關的形象，拿著一顆爛掉的地瓜，擺出要對付大賣場的姿態，展現的是民生議題，而且是對抗財團的形象。
詹為元強調，當所有人都搞不清楚狀況時，高嘉瑜突然話鋒一轉，說「2026港湖不缺席」，所有的鎂光燈、新聞點、搞不清楚狀況的人都被吸引進去。他反問有哪一個政治人物「重回」的起手式有這麼高的關注度，認為這就是高嘉瑜的實力，也難怪港湖的小雞們瑟瑟發抖。
詹為元分析民進黨港湖區接下來的情勢。他指出，上一屆綠營提名4席只選上3席，當然還有吳欣岱分票，這代表民進黨的基本盤3席比較穩，4席就不一定能穩上。王孝維身上有個案子，接下來不能選了，要傳給他兒子。何孟樺是第一屆的新人，連任也比較艱辛。李建昌是老將了，也要交棒給他的子弟兵。
詹為元表示，下一屆民進黨港湖幾乎全部都是新人或新人第二屆，所以高嘉瑜這位「舊新人」進來，絕對是超級吸票機。他提到，固然高嘉瑜過去親柯文哲，被某些綠營支持者討厭，但畢竟是台北市的綠營支持者，某程度還是能「自己思考」，或許願意支持高嘉瑜。
高嘉瑜從2010年連續當選三屆台北市港湖區議員，並且在2014、2018分別以台北市第一高票、第二高票之姿連任，2020年投入港湖區立委選戰順利當選，該屆不但成為北市最高票當選，還創下民進黨籍候選人首度在港湖區得到過半選票紀錄。不過，高嘉瑜在2024年爭取連任失利。
