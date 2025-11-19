綠議員批人行空間改善停滯 竹市府：依程序推動

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市多個人行空間改善案，今天遭民進黨竹市議員批評進度嚴重落後。竹市府表示，相關工程均積極辦理，部分重新提案是配合中央期程，依程序推動，且公道五路改善案進度超前。

民進黨新竹市議員鄭美娟今天在議會質詢指出，市府在人行環境執行效率不彰，包括「鎮安宮北側人行空間改善」2年前獲中央核定，卻因多次流標無法開工；光復路一段525巷及長春街案，原核定2000萬元補助因流標逾期被收回，重新申報後經費雖提高，但已延誤改善時機。公道五路三段人行道改善原獲核定1.3億元，因執行不力遭中央刪減6000萬元。

新竹市政府透過新聞稿表示，鎮安宮北側及光復路525巷等案，因位於交通繁忙路段，流標後已針對工項與預算通盤檢討。公道五路三段案遭刪減預算一事，補助額度由1.3億元調整為7638萬元，目前第1期改善工程實際進度為34.46%，較預定進度超前7.81%。

竹市府指出，慈雲路以東人行環境，已獲國土署核定補助改善沿線25處路口，目前正辦理招標作業。各項人行環境改善工程皆依程序推動，將持續督促廠商趕工，致力打造以人為本的友善通行環境。（編輯：張銘坤）1141119