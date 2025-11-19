綠議員批新修財劃法讓高雄經費斷鏈 藍黨團反擊造謠

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文引議，高市議會民進黨團今天表示，國民黨二修完全是「北部利益優先」、將讓高雄在轉型關鍵期面臨經費斷鏈，國民黨團則反批是造謠。

高雄市議會民進黨團今天發布新聞稿表示，立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，不但沒有補上去年第一次倉促修法造成的重大漏洞，還進一步讓高雄最關鍵的「計畫型補助」遭到實質壓縮，恐面臨高達新台幣200億元缺口。

高雄市議會民進黨團指出，國民黨二修財劃法完全是「北部利益優先」的政治工程，讓高雄在明年轉型關鍵期面臨經費斷鏈，市民權益大幅受損。

民進黨團呼籲財劃法必須回到真正的財政公平原則，重新納入人口結構、社福負擔、土地農業面積、產業外部成本等能反映南部城市現實的指標；民進黨團也支持行政院提出更合理、更符公平原則的修法版本。

市長陳其邁今天在議會答詢時表示，財劃法草率通過令人不以為然，牽涉中央、地方政府的分配，卻沒有地方政府參與，這是非常離譜的事；國民黨主導的財劃法是不負責任版本，不聽地方意見，只會惡化地方財政問題。

對此，高雄市議會國民黨團今天發布新聞稿回應表示，民進黨團指控財劃法修法版本「對高雄不利」是造謠；此次修法讓中央統籌分配款提高、一般性補助依法不得減少、計畫型補助也必須維持過去10年平均，保障地方財源，不用再看中央臉色。

國民黨團表示，過去無論藍綠議員，都針對財劃法修法提出建議，希望高雄整體財源能夠穩定，不必仰賴中央補貼；呼籲市府及民進黨要站在市民立場，勇敢向行政院爭取，而不是幫中央攻擊真正為高雄爭取權益的人。（編輯：陳仁華）1141119