綠議員批雙城論壇「四不一沒有」 蔣萬安反嗆：陸委會也肯定

2025台北上海雙城論壇預計於12月下旬舉行，民進黨北市議員洪健益1日在市政總質詢時主張不該參加雙城論壇。台北市長蔣萬安則反擊表示，雙城論壇是中央的陸委會同意且肯定的，嗆洪健益若有意見，「可以跟民進黨中央反映」。（徐佑昇攝）

2025台北上海雙城論壇預計於12月下旬舉行，民進黨北市議員洪健益1日在市政總質詢時送台北市長蔣萬安一個游泳圈，希望蔣萬安在兩岸議題「深水區」也不要逃避。（鄧博仁攝）

2025台北上海雙城論壇預計12月下旬舉行，民進黨北市議員洪健益今日在市政總質詢時大酸雙城論壇「四不一沒有」，包含「不公開、不透明、不划算、不安全，沒有台灣」，他本人主張不該參加。台北市長蔣萬安則反擊，洪講的「都不是事實」，蔣還說，雙城論壇是中央的陸委會同意且肯定的，洪健益若有意見「可以跟民進黨中央反映」。

北市府預計於本月下旬由蔣萬安帶團前往上海參加雙城論壇，但洪健益今日質詢時質疑，雙城論壇是「四不一沒有」，包含「不公開、不透明、不划算、不安全，沒有台灣」。

洪健益批評，論壇隨團人員並未公開甄選，都是私相授受黑箱作業，跟上海談什麼都沒有事先跟台北市民報告。去到上海後，「左閃右躲」規避市議會監督，過去柯文哲就因為演講稿「鬧雙胞」，導致大陸不能諒解，然後讓他政治路打折扣，這是「不划算」。

洪健益還提及，當初北市議會在柯市府時期，議會做出但書，要求向柯文哲索取軍機擾台下仍舉辦雙城論壇的費用，但到現在都沒有下文。

洪健益強調，去年總共軍機擾台5109次，軍艦2701次，越過海峽的就有3074次，他個人不主張參加雙城論壇，但希望蔣萬安在雙城論壇時，可不可以代表台灣，告訴大陸不要再來亂。

洪健益更送蔣萬安一個游泳圈，比喻蔣萬安在「淺水區」的漂漂河都很輕鬆，但面對大陸恐嚇沒有討價還價的空間，「不是讓你試水溫，也不是讓你累積聲量。」

洪直言，蔣萬安若有總統夢，就要參與「實境節目秀」，不要只是當一個「不沾鍋」的帥氣市長，不該逃避「深水區」的問題，要好好的處理兩岸問題。

蔣萬安回擊，「議員講的都不是事實」，對洪主張不要辦雙城論壇，蔣則回嗆，中央的陸委會對於兩岸交流表示肯定、樂見其成，雙城論壇已經舉辦15年，還是會持續，「議員有意見，可以跟民進黨中央反映。」

