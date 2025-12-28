綠議員批：被吃豆腐不敢吭聲 蔣萬安：對話比對抗好

台北市 / 綜合報導

2025雙城論壇主論壇今(28)日登場，台北市長蔣萬安和中國上海市長龔正，時隔兩年再會面，致詞中龔正喊出，兩岸血脈相連、兩岸一家親，被綠營北市議員批評，被吃豆腐還不敢吭聲，不過，蔣萬安也強調，對話比對抗好。而留在中國繼續行程的副市長林奕華，也帶媒體到上海動物園看小貓熊，證實明年2月將有兩隻來台。

上海動物園工作人員說：「每天要吃個一千克左右的竹葉。」跟隨飼育員的指揮跳上柱子，聰明可愛的小貓熊，是中國上海動物園的人氣明星之一。記者李宜蒨說：「去年的雙城論壇，台北和中國上海，簽訂了物種交流合作備忘錄，而經過一年之後，目前也傳出最新進展。」

台北市副市長林奕華說：「會有兩隻小熊貓(小貓熊)到台灣，然後有兩隻黑腳企鵝會來到上海動物園，目前來說，在有關小熊貓(小貓熊)的部分，都還算非常地順利，我們是希望，如果一切順利，可以在明年二月左右，就可以到我們台北動物園。」

台北市副市長林奕華更透露，如果二月順利迎接小貓熊來台，還有機會讓市民參與命名活動，但林奕華留在中國進行後續行程，台北市長蔣萬安則在主論壇結束後火速返台，但儘管北市府始終強調聚焦市政交流，中方致詞內容依舊引發爭議。

中國上海市長龔正說：「我們兩岸同胞，血脈相連，血脈相連，我們要和平，要發展，要合作，要交流。」台北市議員(民)顏若芳說：「什麼血脈相連，結果蔣萬安連，吭都不敢吭，這個MOU都是在交作業，每一樣我們都比較優，你說對於台灣台北來講，我們到底有得到什麼樣的好處，我實在看不到。」

台北市長蔣萬安說：「雙城論壇也代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」雙城論壇已經落幕，但後續政治效應，一波未平一波又起。

